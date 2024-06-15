各隊至少1洋砲提案 平野盼減少洋投使用：算贊成

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）台鋼雄鷹隊魔鷹是本季中職目前為止唯一的洋砲、成績亮眼，雄鷹領隊劉東洋打算提案各隊「至少登錄1洋砲」，中信兄弟總教練平野惠一站在減少洋投使用立場，直言「算是贊成」。

中華職棒台鋼雄鷹隊開季6隊洋將名額使用幾乎都採用洋投，僅雄鷹隊找來洋砲魔鷹（Steven Moya） ，魔鷹目前帳面上敲出11發全壘打，但還有一場保留比賽全壘打要待完賽後才會加入計算。

雄鷹隊領隊劉東洋先前受訪時提到，計畫提案洋將登錄限制，希望改為每隊「至少登錄1洋砲」，也解釋對聯盟的話題性跟比賽可看性都會有幫助。

中信兄弟隊總教練平野惠一今天賽前受訪時表示，以個人的立場，希望可以減少洋投的使用，可以讓台灣本土投手有更多成長的空間，如果是以這個角度來看「應該算是贊成」。

平野惠一另外提出，這個洋砲的名額或許可以增加條件為亞洲籍的野手，但也強調這僅是個人的想法。

目前中職的規章，各隊可以註冊4名洋將、一軍登錄3人，最多2人同時上場，沒有限制野手或者投手，新軍雄鷹隊可以多註冊和登錄1名洋將，但不可全部都是投手或者野手。（編輯：李亨山）1130615