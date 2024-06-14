本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
時代雜誌專訪蕭美琴提混血背景 稱「擔任台美橋梁的最佳人選」
首頁 / 運動

中職明星賽王建民比拚打擊 笑言「先練一下」

2024/6/14 18:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職明星賽7月登場，除了賽事外，趣味競賽「叫恁總誒出來打」也引起熱議，曾豪駒、王建民組隊與洪一中、平野惠一競賽，久沒拿球棒的王建民今天笑說：「先去練習一下。」

中華職棒明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，除了賽事之外，還有各項技術挑戰賽，包括全壘打大賽、野手速球王等，其中「叫恁總誒出來打」環節能看教練團們比拚打擊，明星賽世界12強台灣隊派出曾豪駒、王建民，中職明星隊派出洪一中、平野惠一。

因此，中信兄弟總教練平野惠一與投手教練王建民會當對手，而參賽的4名教練中，僅王建民以前是投手出身。王建民今天在賽前訪問中表示，中職會找他參加打擊競賽，「滿驚訝的」。他並笑說：「其他每個都是打者出身的，我先去練習一下。」

雖然王建民以前在美職大聯盟時敲過安打，不過他也笑說是「矇到的」，自己已經很久沒有拿球棒打擊。

平野惠一則表示，目前還不知道這個趣味競賽要怎麼進行，「我的個性就是只要有人邀請我都會答應，這是我的榮幸，沒有參與過中職明星賽」。

至於屆時會和台鋼雄鷹總教練洪一中同隊、與王建民當對手，平野惠一笑說：「不能輸給他（王建民）。」1130614

#中華職棒明星賽
#平野惠一
#王建民
#洪一中
#曾豪駒
王建民
平野惠一沒能保護球員懊惱 盼有公平公正比賽魏碩成被抓違規直言錯愕 王建民摔碼表力挺受鼓舞
平野惠一
兄弟吞3連敗仍有收穫 教頭平野惠一看出選手改變魏碩成被判投球超時 平野惠一重看影片按碼表：是打者沒準備好
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.80
更多編輯台推薦新聞：