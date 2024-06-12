政院：無變更覆議7大理由 盼立委認真研讀

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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院對國會職權修法所提覆議案，昨天送抵立法院，國民黨立委洪孟楷今天說，政院自知抹黑，因此調整覆議理由。行政院表示，覆議7大理由完全沒有變更，全部都能在覆議理由書裡找到，盼立委認真研讀。

總統賴清德昨天核可行政院6日提出「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議，並重申修法窒礙難行，盼國會再次審視法案，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

洪孟楷今天表示，昨天收到行政院覆議函文時，發覺行政院6日提出的7大覆議理由不見了，取而代之是6個相對中性的說法，顯見行政院自知6日提出的理由是民粹式、朝野對立式的抹黑文宣。

行政院發言人陳世凱下午透過媒體群組說明，行政院提的覆議7大理由完全沒有變更，全部都能在覆議理由書裡找到，如果認真研讀的話，還可以找到更多行政院認為窒礙難行的原因。

陳世凱表示，歡迎立委能夠好好研讀，這樣才能夠理性地再次審視法案的內容、好好討論，找出符合憲法與國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界的訴求。

行政院6日針對「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案提出覆議，7大理由包含，一、沒有實質討論，違反民主原則；二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；四、漠視正當法律程序，違反程序正義；五、無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課刑責。（編輯：謝佳珍）1130612