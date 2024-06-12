國會職權修法覆議案排入14日院會議程 韓國瑜13日召集朝野協商

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（中央社記者王承中台北12日電）行政院對立法院國會職權修法所提覆議案昨天送抵立院，今天經立法院程序委員會排入14日院會議程。立法院長韓國瑜也發出黨團協商開會通知，預計13日上午9時召集朝野黨團協商覆議案相關事宜。

總統賴清德11日核可行政院提出「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議，並重申修法窒礙難行，盼國會再次審視法案，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

行政院對立法院國會職權修法所提覆議案，已於昨天送抵立院，立院程序委員會今天中午在朝野無異議下，排入14日立法院會報告事項。至於覆議案審查程序與時程，包括全院委員會、提交院會議決等留待朝野協商決定。

韓國瑜也在今天向朝野黨團發出黨團協商的開會通知，預計在13日上午9時，於立法院議場3樓會議室，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「立法院職權行使法」部分條文及增訂「中華民國刑法」部分條文等案，移請立法院覆議案相關事宜。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，國民黨團希望18日立法院會能夠針對行政院所提國會改革覆議案進行討論及議決，並邀行政院長卓榮泰到立法院備詢，說明何處窒礙難行。卓榮泰剛上任就提出覆議案，這是對國會自治提出高度的質疑，對全國最高民意機關非常不友善，國民黨團深表遺憾。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，今天程序委員會會把覆議案排入14日院會報告事項，一切照程序走，外界不必猜疑或諜對諜，全部都是透明的，民進黨團希望覆議案成功，怎麼會杯葛。後續由立法院長韓國瑜召集朝野協商安排處理時程，他呼籲在野黨冷靜看看行政院提出覆議的7點理由。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，行政院直到昨天傍晚才送交覆議理由書到立法院，時間點「司馬昭之心，路人皆知」，但更重要的是政院提出的覆議理由，跟民進黨散播造謠的圖卡沒有差別，讓人瞠目結舌。面對荒腔走板的覆議理由，民眾黨團會予以否決。（編輯：林興盟）1130612