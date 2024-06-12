行政院提國會職權修法覆議案 列14日立法院會議程

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（中央社記者林敬殷台北12日電）行政院對立法院國會職權修法所提覆議案，已於昨天送抵立院，立院程序委員會今天中午在朝野無異議下，排入14日立法院會報告事項。至於覆議案審查程序與時程，包括全院委員會、提交院會議決等留待朝野協商決定。

總統賴清德11日核可行政院6日提出立法院職權行使法、中華民國刑法等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議，並重申修法窒礙難行，盼立法院再次審視法案，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

依例於昨天中午舉行的程序委員會，為此延至今天中午舉行。民進黨籍的程序委員會召委沈發惠表示，民進黨團對於覆議案沒有意見，不過，程序委員會增列報告事項的收案時間是到昨天，但覆議案是今天上午才送案，程序上有瑕疵，因為有這個程序瑕疵，所以先列入報告事項，至於未來什麼時候處理，要透過朝野協商決定。

沈發惠發言後，在朝野無人表示異議下，覆議案排入14日院會報告事項。

覆議案排入院會報告事項後，依據立法院職權行使法第33條規定，覆議案不經討論，即交全院委員會審查；全院委員會審查時，得由立法院邀請行政院院長列席說明。

同法第34條規定，覆議案審查後，應於行政院送達15日內（行政院於6月11日送抵立院，即6月26日）提出院會以記名投票表決。如贊成維持原決議者，超過全體立法委員1/2，即維持原決議；如未達全體立法委員1/2，即不維持原決議；逾期未作成決議者，原決議失效。

針對民進黨立委沈伯洋等人所提立委赴中須納管的兩岸人民關係條例第9條及第91條修正草案共9案，及原列議事日程草案，由民進黨立委蔡易餘提出意旨相同的提案，均遭藍白兩黨反對，並透過表決再次封殺，不得排入報告事項議程。

此外，NCC人事同意權案也一併被藍白兩黨封殺，第4度遭封殺。

至於6月7日院會被退回程序委員會，由國民黨立委游灝、馬文君等提出為救國團解套的政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案，今天捲土重來，順利排入14日院會報告事項議程。（編輯：翟思嘉）1130612