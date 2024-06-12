國民黨國會改革說明會15日起跑 朱立倫：要辦上百場

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨15日將在台南舉辦首場國會改革說明會，黨主席朱立倫今天說，近期將透過上百場的地方說明會，讓民眾清楚知道國會改革的重要性，以及國民黨推動修正財政收支劃分法、主張80歲以上長者廢除適用巴氏量表、反對廢死等。

行政院對國會職權修法提覆議，民進黨將啟動「反濫權、護民主」宣講活動。而國民黨方面，也籌劃國會改革說明會，首場訂15日從總統賴清德曾執政的台南市起跑，預計在每個縣市舉辦至少一場中大型說明會，積極傳播國會改革的必要性及正確資訊。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上說，國會改革是台灣第3波民主改革最重要的一步，目前改革已完成第一步，但民進黨執政當局卻抗拒、反改革，不希望陽光照進國會，更不希望過去種種弊案被揭露，這樣的態度令民眾失望。

朱立倫指出，在此情況下，必須讓民眾清楚國會改革的重要性，不論是總統赴立法院國情報告，或賦予立委調查權、聽證權，或行使人事案同意權透明化，改採記名投票方式，以及不讓公務人員欺瞞民眾，這都是正常。現在要做的是透過地方說明會，讓民眾認知清楚，也讓黨內人員與重要幹部了解相關資訊。

朱立倫表示，國會改革地方說明會，預計將舉辦上百場，各縣市至少會有一場，同時，個別立委也會分別舉辦。當然不會只針對國會改革議題，也要讓民眾了解國民黨推動修正財劃法，要幫地方爭取應有的建設與預算，但民進黨卻想要集權又集錢，不願把財政資源下放給地方。

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朱立倫說，國民黨要讓台灣有足夠的電力，主張核電廠延役20年、30年，未來也會透過國會改革說明會，讓民眾知道核電延役的重要性，民進黨的反核主張，會造成缺電。也要讓大家知道，國民黨主張80歲以上長者廢除適用巴氏量表、反對廢死等，要讓全民知道國民黨會堅定與民眾站在一起的決心。

此外，朱立倫指出，15日登場的兩岸「海峽論壇」將由國民黨副主席連勝文帶團參加；國民黨主張透過兩岸溝通與交流，謀求民眾權益與台海和平，不論青年、農漁產品、基層中小企業與宗教等各項議題，都希望透過交流解決問題，化解誤會，預祝連勝文帶團順利圓滿成功。（編輯：蘇志宗、林興盟）1130612