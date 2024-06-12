政委林明昕重申覆議理由 指總統即問即答顯有違憲之虞

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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院對國會職權修法所提覆議案，昨天送抵立法院。行政院政務委員林明昕今天重申，國會職權修法要求總統國情報告即問即答，但這從歷史、體制、憲法理論觀點來看，都明顯有違憲之虞。

總統賴清德昨天核可行政院6日提出「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議。根據憲法增修條文，立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。

除了藍、綠都將針對覆議啟動宣講，主責法律的政委林明昕近日也陸續接受媒體訪問，網路節目「齊有此理」今天便釋出林明昕專訪精華，談論行政院提覆議的理由及未來可能的程序手段。

林明昕說明，國會職權修法中要求總統國情報告「即問即答」，但憲法增修條文規定立法院「得」邀請總統，而非「命」總統，除了主被動差別，同時也有模糊空間，且過往在國民大會時期主要是禮貌性請總統報告，當時前總統李登輝雖同意國大代表提問，可也非即問即答，而是最後綜合答覆。

林明昕進一步解釋，就算美國、法國等總統權較大的國家，總統會到國會報告，但也沒有一問一答，而是報告完就結束，整體來看，從過往歷史慣例以及權力分立的原則，還有憲法理論觀點，都明顯有違憲之虞，希望立法院藉由此次覆議重新檢視內容。

至於後續程序與攻防部分，林明昕表示，須等待立法院做出決定，才能決定何時邀請行政院長卓榮泰到立法院說明，但無論如何，立法院一定要在15天內做出決定，若屆時未投票、未決議，就算是覆議成功。

針對民進黨團總召柯建銘指該案下一步可能是釋憲、暫時處分，林明昕解釋，暫時處分就是「假處分」的意思，若未用暫時處分，修法就會生效。

對於在野黨喊話若覆議失敗，卓榮泰應下台負責。林明昕則回應，依目前憲法來看，覆議若不成功，憲法上院長也沒有辭職的問題，而立法院可以選擇提出內閣不信任案，總統也能因為不信任案反制解散國會。

林明昕也指出，不一定要有覆議才能提內閣不信任案，但一般來說走到這裡，就是要趕快把這件事了斷、攤牌。

林明昕強調，民主憲政時代，不信任案與解散國會都無需想得太嚴重，因為日本常常做，法國也剛解散國會，只是台灣和法國不同的是，總統沒有主動解散國會權。

行政院6日針對「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案提出覆議，7大理由包含，一是沒有實質討論，違反民主原則；二是混淆雙首長制，質詢總統違憲；三是無差別調查民眾，聽證範圍過廣；四是漠視正當法律程序，違反程序正義；五是無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；六是「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；七是「懷疑」官員虛偽陳述，即可課刑責。（編輯：張若瑤）1130612