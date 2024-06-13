政委林明昕談藐視國會罪 恐讓立法行政變上對下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院針對國會職權修法的覆議理由書已送達立院，談到覆議理由，行政院政務委員林明昕今天說，藐視國會罪條文定義不清，加上立法委員有言論免責權，恐讓立法、行政的權力分立關係變成上對下。

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等。行政院6日認為法案窒礙難行提出覆議，經總統賴清德核可後，覆議理由書昨天已移請立法院覆議。

政院提出覆議的7大理由包含，一是沒有實質討論，違反民主原則；二是混淆雙首長制，質詢總統違憲；三是無差別調查民眾，聽證範圍過廣；四是漠視正當法律程序，違反程序正義；五是無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；六是「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；七是「懷疑」官員虛偽陳述，即可課刑責。

對於在野黨質疑覆議理由，林明昕近日親上火線，他晚間透過台北市議員苗博雅的網路節目「台北百科全書」一一說明，強調政院並非大法官或是裁判，而是透過憲法給予的覆議，請立法院重新思考有違憲之虞的法律，若覆議不能有結果，最後也有可能走上憲法法庭。

談到藐視國會罪，林明昕說，藐視國會罪除定義不清外，依憲法規範，行政權與立法權須權力分立，也就是權力分開與制衡，透過互相牽制達到恐怖平衡，但現行立法委員在國會殿堂上的發言有言論免責權，被質問的行政官員卻沒有，訂定藐視國會罪等同讓立法、行政變成上對下關係，也就是立委怎麼講都可以，官員講話則都有風險。

林明昕強調，違反人權不一定要到有損害發生才算數，而是設計機制讓人有暴露在被處罰的風險、容易掉下去就算數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國會職權修法也要求總統赴立法院國情報告即問即答，林明昕則說，總統賴清德在選前曾允諾會到立法院國情報告，但也強調並非一問一答，而憲法精神是權力分立的價值體系，總統到立法院國情報告如果跟行政院長施政報告備詢一樣，這也違反憲法設計的權力分立三角關係。

至於政院質疑修法無差別調查民眾，聽證範圍過廣，林明昕進一步表示，其實依照大法官釋字585號，立法院是有調查權，但必須在立法院職權範圍內，不能藉由行使調查權，行使監察院或是其他院的權力，因為調查是為了達成目的，必須框架在職權範圍內，不能漫無邊際、脫離職權範圍，要有清楚界線。（編輯：楊昭彥）1130612