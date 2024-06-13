立院邀卓榮泰報告覆議案 政院：配合說明

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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院針對國會職權修法提出覆議，立法院預計19日、20日邀請行政院長卓榮泰到立院說明覆議案並備詢。行政院發言人陳世凱今天說，卓榮泰會配合，也盼覆議能得到立法院的正面回應、好的結果。

總統賴清德11日核可行政院提出的「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案覆議理由書，行政院當天依憲法移請立法院覆議。立法院朝野今天達成共識，預計19及20日邀請卓榮泰針對覆議案報告，並於21日記名表決覆議案。

陳世凱今天主持行政院會後記者會時表示，尊重立院安排，卓榮泰將配合說明覆議案。

陳世凱說，行政院提出覆議，目的是要透過憲政運作過程，請立法院再次審視法案內容，找出符合憲法跟國家利益的最大共識，妥適回應公民社會的訴求，因此會透過各種管道持續溝通，增進彼此對話跟討論空間。

媒體詢問，藍綠都將針對覆議案舉辦宣講，政院是否跟進。陳世凱說，目前沒有安排下鄉宣講，但政院有義務說清楚為何認為法案窒礙難行，以及必須保護公務人員跟一般民眾的立場，因此已請政務委員林明昕透過媒體等各種方式向民眾說明，希望獲致正面結果。（編輯：謝佳珍）1130613