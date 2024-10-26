卓榮泰鋼鐵行程繞台1圈 盼與地方合作降低人民痛苦

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）行政院長卓榮泰今天上午從台北出發到花蓮、台東、屏東，順時鐘方向繞台灣一圈，晚間回到台北，從建設均衡台灣到健康台灣，也關心觀光和農業，盼與地方合作降低人民痛苦。

卓榮泰在行政院各部會人員陪同下，上午從台北出發到花蓮參加全國環保志工群英會開幕，中午到台東視察花東鐵路雙軌電氣化工程，下午視察台東利吉惡地談觀光，接著與農民座談關心農業，傍晚到屏東參加全民運動會，晚上回到台北，順時鐘走台灣一圈。

卓榮泰說：「今天對我來說是一個很特別的經驗」，畫台灣地圖，畫了一圈。看交通、看觀光、看農業，從均衡台灣到健康台灣全包了。

卓榮泰此行除了執行總統賴清德的均衡台灣理念外，也多次談到盼地方和中央攜手合作，讓人民的痛苦降到最低。

視察花東鐵路雙軌電氣化時，卓榮泰要求交通部鐵道局在安全優先原則下，務必克服萬難，讓雙軌電氣化工程如期在民國116年10月優先達成第1階段台東－知本雙軌通車目標，並於123年8月完成4階段通車，屆時將可縮短台北到台東，以及花蓮到高雄的行車時間，可大大提升民眾交通便利性及有助吸引遊客造訪花東，使花東成為均衡台灣的指標。

台東縣長饒慶鈴當面爭取經費補助台東縣政府清淤防洪，卓榮泰允諾並表示，在地方和中央通力合作才能把人民痛苦降到最低。

接著視察台東利吉惡地地質公園時，卓榮泰表示，台東有客家族群、原住民文化，希望串聯花東觀光，地方與中央攜手，把文化與族群融合，才能夠連結國際觀光，將觀光客帶進來。

下午卓榮泰到台東縣卑南鄉訪視陽光職農生產合作社與農民座談，要求農業部在災損救助上，只要符合救災條件，就要從簡、從寬認定、從速發放。所有政策都要以保護農林漁牧為出發點，沒有農業就沒有產業，農漁業政策為國家優先政策，也盼地方和中央合作照顧農民。（編輯：郭諭儒）1131026