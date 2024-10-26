饒慶鈴當面爭取清淤經費 卓榮泰盼立委支持

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）颱風山陀兒造成台東溪流淤積，台東縣長饒慶鈴今天向行政院長卓榮泰爭取清淤經費。卓榮泰表示，只要立委支持，行政院就會趕緊籌措經費，地方和中央合作將人民痛苦降到最低。

卓榮泰今天中午在交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君的陪同下到台東視察花東鐵路雙軌化工程，台東縣長饒慶鈴、民進黨立法委員莊瑞雄和陳瑩、國民黨籍立法委員黃建賓也到場關心。

饒慶鈴致詞時除表示全力配合鐵道局徵收鐵道雙軌土地外，也藉機當面向卓榮泰爭取溪流清淤經費。

饒慶鈴表示，台東縣管河川及野溪約有260多條，這次颱風山陀兒為台東帶來破表雨量，造成太麻里溪、木瓜溪等多處河道土石大量淤積，依現行規定無法把清淤計畫列入颱風災損復原申報中。但如果堆積在河道中的土石不趕快清除，明年汛期又恐發生重大危害，她懇請中央幫忙，支持台東約新台幣5億元的河道清淤經費，當中縣政府會自籌1億元。

卓榮泰詢問現場立委意見說「如果在座3名立委（指莊瑞雄、黃建賓、陳瑩）都點頭，我們就儘量來籌措」；3名立委均點頭同意。

卓榮泰表示，可以感覺到饒慶鈴的心情很沉重，既然立委都很支持，回去後會請相關部會馬上籌措經費，在最短時間內向縣長說明，之後就是地方提高工作效率，因此要拜託地方和中央通力合作才能把人民痛苦降到最低。

卓榮泰表示，過去做了很多治水和防洪計畫、建設，但從颱風凱米、山陀兒讓大家看到百密還有一疏，還有一些地方、一些工程需要補起來，就可以再降低災害，因此將治水預算增加到550億元，希望能從系統性、長遠性的規劃著手。（編輯：謝雅竹）1131026