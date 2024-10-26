本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰5/300
首頁 / 政治

饒慶鈴當面爭取清淤經費 卓榮泰盼立委支持

2024/10/26 15:55（10/27 09:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風山陀兒造成台東溪流淤積，行政院長卓榮泰（前排右4）26日到台東視察花東鐵路雙軌化工程時，台東縣長饒慶鈴（前排右3）向卓榮泰爭取清淤經費。中央社記者盧太城台東攝 113年10月26日
颱風山陀兒造成台東溪流淤積，行政院長卓榮泰（前排右4）26日到台東視察花東鐵路雙軌化工程時，台東縣長饒慶鈴（前排右3）向卓榮泰爭取清淤經費。中央社記者盧太城台東攝 113年10月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣26日電）颱風山陀兒造成台東溪流淤積，台東縣長饒慶鈴今天向行政院長卓榮泰爭取清淤經費。卓榮泰表示，只要立委支持，行政院就會趕緊籌措經費，地方和中央合作將人民痛苦降到最低。

卓榮泰今天中午在交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君的陪同下到台東視察花東鐵路雙軌化工程，台東縣長饒慶鈴、民進黨立法委員莊瑞雄和陳瑩、國民黨籍立法委員黃建賓也到場關心。

饒慶鈴致詞時除表示全力配合鐵道局徵收鐵道雙軌土地外，也藉機當面向卓榮泰爭取溪流清淤經費。

饒慶鈴表示，台東縣管河川及野溪約有260多條，這次颱風山陀兒為台東帶來破表雨量，造成太麻里溪、木瓜溪等多處河道土石大量淤積，依現行規定無法把清淤計畫列入颱風災損復原申報中。但如果堆積在河道中的土石不趕快清除，明年汛期又恐發生重大危害，她懇請中央幫忙，支持台東約新台幣5億元的河道清淤經費，當中縣政府會自籌1億元。

卓榮泰詢問現場立委意見說「如果在座3名立委（指莊瑞雄、黃建賓、陳瑩）都點頭，我們就儘量來籌措」；3名立委均點頭同意。

卓榮泰表示，可以感覺到饒慶鈴的心情很沉重，既然立委都很支持，回去後會請相關部會馬上籌措經費，在最短時間內向縣長說明，之後就是地方提高工作效率，因此要拜託地方和中央通力合作才能把人民痛苦降到最低。

卓榮泰表示，過去做了很多治水和防洪計畫、建設，但從颱風凱米、山陀兒讓大家看到百密還有一疏，還有一些地方、一些工程需要補起來，就可以再降低災害，因此將治水預算增加到550億元，希望能從系統性、長遠性的規劃著手。（編輯：謝雅竹）1131026

#台東縣
#行政院長
#莊瑞雄
#饒慶鈴
#卓榮泰
#陳世凱
#陳瑩
#黃建賓
#楊正君
#鐵道局長
卓榮泰
全民運開幕式 賴總統：新設運動部以運動壯大台灣卓榮泰鋼鐵行程繞台1圈 盼與地方合作降低人民痛苦
饒慶鈴
台東4作品角逐紐倫堡國際發明展 代表團啟程打造多元特色美食 東縣府推「台東100碗」
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
花東雙軌化北東車程3.5小時 卓榮泰：將帶動觀光
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：