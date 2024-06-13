國民黨談國會改革 民進黨籲反濫權 藍綠下鄉6/15台南拚場
2024/6/13 15:31（6/13 15:36 更新）
（中央社記者張榮祥台南13日電）民進黨下鄉全台宣講國會擴權法案，台南首場「反濫權、護民主」行動座談會15日下午將在東區關帝殿開講，台南市黨部主委、立委郭國文今天呼籲大家一起站出來，力抗藍鳥造謠。
此外，國民黨15日上午也將在東區龍山社區活動中心舉辦第三波民主改革-國會改革說明會，和民進黨互別苗頭。
郭國文今天在台南市議會召開記者會指出，青鳥運動已從立法院數萬名群眾蔓延到台灣各地，公民自發性運動絕非國民黨傾全黨之力街頭造謠、用藍鳥抗青鳥來包裝，就可美化撕裂公民社會惡行。
郭國文表示，藍白把持國會亂象叢生，還要在台南舉辦街頭造謠比賽，民進黨台南市黨部也辦理宣講座談會，力抗藍鳥造謠，讓國民黨知道站在民意對立面只是藐視民意。
郭國文說，藍白濫權野心展露無遺，在國會擴權反民主，在地方持續造謠，又企圖修法扼殺台南市政府財政，台南鄉親不需要這種不顧地方民意、反而在中央拖累地方的國民「黨」意代表。（編輯：李淑華）1130613
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