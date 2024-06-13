是否中立主持覆議案 潘孟安：韓國瑜說相信他

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（中央社記者溫貴香、范正祥台北13日電）立法院今天朝野協商排定下週處理行政院所提出的立法院職權修法覆議，對於院長韓國瑜是否會中立主持議事，總統府秘書長潘孟安今天轉述韓國瑜的話表示，他是立法院最溫和的一個，而且相信他，應該在這個國會議長的中立性。

潘孟安說，只要這個程序能夠大家公開透明，基本上尊重國會的運作，總統賴清德也不便置喙。

潘孟安下午率領考試院院長被提名人周弘憲、副院長被提名人前考選部長許舒翔及考試委員被提名人拜會韓國瑜，他會後受訪做了以上表示。

記者問拜會過程中韓國瑜是否觸及廢考監議題，潘孟安表示，韓國瑜並沒有提廢考監，當然有很多個別委員提到廢考監與否，這些都是立法院的職權，立法院有修憲的權利，基本上總統府都尊重，但在未修憲以前，要讓憲政能夠持續運轉，所以，總統必須如期向立法院提出考試委員人選，希望透過立法院的審核，行使人事同意權，讓這份名單能夠通過。

他表示，至於個別委員的發言，基本上，尊重。但廢考監與否的議題，是一個必須經過修憲，修憲尚未完成以前，必須捍衛這個憲法所賦予的這個職權。

立法院朝野黨團今天協商確定19日、20日審議行政院覆議案，並於21日記名投票。

被問到總統已經核可行政院針對立法院職權修法提出覆議，是否代表總統向韓國瑜做意見的表達，潘孟安表示，總統11日已經同意行政院提覆議，立法院經過上午透過朝野協商排定處理覆議案相關議程，未來表決時，能夠重新再審視，讓朝野有效的對話，讓這個立法能夠更加的廣泛、合法合憲 ，同時擴大社會的對話，這是大家所期待。

他表示，不管立法院的議決結果如何，基本上賴總統都尊重，也非常關心整個這個表決的結果。

對於是否相信韓國瑜處理議事的公正性，潘孟安說，剛剛韓國瑜在致詞時，送他們下來時特別說，他是立法院最溫和的一位，而且相信他，在這個國會議長的位置上處理議事的中立性。

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潘孟安強調，只要這個程序能夠大家公開透明，基本上尊重國會的運作，總統也不便置喙，國會運作、國會自主，基本上尊重各黨團的表決。

針對總統是否至立法院進行國情報告，潘孟安表示，賴總統在選前或選後都公開表達願意在合法合憲情況下到國會進行國情報告，這是總統責任，但大前提就是合法合憲，不管哪個黨執政，在野都曾提出相關要求，但從未成功過，希望未來在遵守憲法體制下，賴總統抱持開放態度，但必須建構在合法合憲的基礎上。（編輯：蘇龍麒）1130613