總統府元旦開放 正副總統發春聯紅包袋與民眾互動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北1日電）為迎接114年元旦，總統府開放民眾參觀，總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安3人今天與入府參觀民眾互動，總統發春聯、蕭副總統發紅包袋，潘孟安發限量總統府紀念版乖乖，祝福民眾新年快樂。

賴總統、副總統蕭美琴與潘孟安一早參加完總統府前廣場升旗典禮後，蕭副總統與潘孟安陪同總統進入總統府大禮堂，總統以「以民主厚植國力 迎向世界新局」為題，發表2025新年談話並回答媒體提問。

總統表示，現在的台灣在民主、科技、經濟等各領域表現都受到國際肯定。新的一年，台灣一定要團結一致，繼續朝正確的方向前進。期待不分中央地方、不分黨派共同努力，讓台灣站穩腳步，大步向前，創造更輝煌的成就。

隨後，正副總統在敞廳與參觀民眾互動並發放春聯、紅包袋與乖乖，總統與排隊領取春聯的民眾互動，遇到年老者，總統問候並祝福老人身體健康，也對小孩擺出擊掌姿勢，現場氣氛輕鬆。

參觀民眾向賴總統祝賀新年快樂，也有民眾表達支持，向總統表示「加油，台灣尚勇」；一名小學男童當場向賴總統表示「以後也要當總統」，逗樂現場，賴總統送男童一件總統府特製上衣作為紀念。

蕭副總統今天身穿紅色短外套凸顯新年新氣象，祝福民眾新年快樂；潘孟安則發放總統府紀念版乖乖，讓今天到總統府參訪的民眾笑聲不斷。（編輯：翟思嘉）1140101