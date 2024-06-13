試院正副院長被提名人拜會韓國瑜 盼獲立院支持

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（中央社記者范正祥台北13日電）總統府秘書長潘孟安今天率第14屆考試院正副院長及考試委員被提名人拜會立法院長韓國瑜，盼立法院給予支持和同意，讓國家文官制度拔擢人才平台能夠順利進行。韓國瑜則祝福被提名人。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期將於今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德日前提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長。

另外，考試委員被提名人共7位，包括國際水利環境學院副執行長鄧家基、國立政治大學公共行政學系專任教授黃東益、現任最高檢察署檢察官及代理司法官學院院長柯麗鈴、國立台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及現任考試委員王秀紅與伊萬．納威。

依據考試院組織法，考試院考試委員名額，定為7人至9人；考試院院長、副院長及考試委員任期4年；總統應於前項人員任滿3個月前提名；此外，依法考試委員具有同一黨籍者，不得超過委員總額1/2。

總統府已於5月31日下午將總統咨文送至立法院，為總統提名考試院第14屆院長、副院長及考試委員，咨請立法院行使同意權。這也是總統賴清德就任後，首次送交國會的憲政機關人事提名案，備受矚目。

潘孟安今天下午率考試院正副院長及考試委員被提名人前往立法院拜會韓國瑜，立法院秘書長周萬來等人也在場。活動一開始接受媒體拍照後，隨即閉門晤談約10分鐘。

會後，潘孟安接受媒體聯訪。曾任第6屆至第8屆立委的潘孟安說，自2014年以後，大約10年沒進來立法院。

被問到今天拜會時雙方聊什麼，潘孟安說，韓國瑜從今天早上以來已經接見很多外賓，但看起來還是神彩奕奕，韓國瑜特別說自己是立法院最溫和的人。

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潘孟安表示，今天特別代表總統，陪同考試院第14屆院長、副院長及考試委員被提名人拜會立法院長，謝謝韓國瑜排定時間拜見，希望能夠在未來儘速擬定議程進行審核，由立法院排定議程進行，韓國瑜也祝福他們。

此外，媒體也提問，目前朝野對立，會不會擔心立法院對考試院人事的支持。潘孟安指出，第13屆考試委員任期到8月31日，尤其9月開始馬上又要成立典試委員，有很多公務人員考試要舉行，每年約有30多萬名考生，這些權利也必須兼顧，希望未來立法院排出議程之後，審議能夠順利，能夠獲得朝野各黨的支持，讓國家文官制度拔擢人才平台能夠順利進行。（編輯：蘇龍麒）1130613