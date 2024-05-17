國會肢體衝突綠委送醫 潘孟安譴責暴力不宜進行議事

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（中央社記者溫貴香台北17日電）立法院會今天處理藍白國會改革法案發生肢體衝突，民進黨立委沈伯洋被送到台大醫院就醫。內定總統府秘書長潘孟安今晚代表總統當選人、民進黨主席賴清德前往探視並譴責暴力，他強烈表達已經有立委送醫，今天不宜再進行議事，否則有不公平性問題。

立法院會今天處理藍白所提國會改革法案，逐條討論時，民進黨立委晚間7時左右，欲搶占主席台阻止會議繼續進行，包括民進黨立委沈伯洋、郭國文、邱志偉等人遭國民黨立委推下主席台，藍綠立委爆嚴重衝突，全部擠在主席台附近，尖叫聲不斷。

現場隨後叫來救護車，沈伯洋躺上擔架後，被送往台大醫院。

潘孟安抵達醫院慰問並譴責暴力，他強烈表達已經有立委送醫，今天不宜再進行議事，否則有不公平性問題。（編輯：林興盟）1130517