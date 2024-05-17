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國會肢體衝突綠委送醫 潘孟安譴責暴力不宜進行議事

2024/5/17 20:28（5/17 20:52 更新）
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立法院會17日處理藍白所提國會改革法案，國民黨團、民眾黨團一早就占據議場主席台，民進黨立委則利用台上國民黨立委輪流回座位領取表決卡及表決的空檔，衝上主席台，藍綠爆發第2波推擠衝突。圖為國民黨立委陳菁徽（前右2）擋在主席台前，被民進黨立委鍾佳濱（前右）一把抱住。中央社記者徐肇昌攝 113年5月17日
立法院會17日處理藍白所提國會改革法案，國民黨團、民眾黨團一早就占據議場主席台，民進黨立委則利用台上國民黨立委輪流回座位領取表決卡及表決的空檔，衝上主席台，藍綠爆發第2波推擠衝突。圖為國民黨立委陳菁徽（前右2）擋在主席台前，被民進黨立委鍾佳濱（前右）一把抱住。中央社記者徐肇昌攝 113年5月17日
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（中央社記者溫貴香台北17日電）立法院會今天處理藍白國會改革法案發生肢體衝突，民進黨立委沈伯洋被送到台大醫院就醫。內定總統府秘書長潘孟安今晚代表總統當選人、民進黨主席賴清德前往探視並譴責暴力，他強烈表達已經有立委送醫，今天不宜再進行議事，否則有不公平性問題。

立法院會今天處理藍白所提國會改革法案，逐條討論時，民進黨立委晚間7時左右，欲搶占主席台阻止會議繼續進行，包括民進黨立委沈伯洋、郭國文、邱志偉等人遭國民黨立委推下主席台，藍綠立委爆嚴重衝突，全部擠在主席台附近，尖叫聲不斷。

現場隨後叫來救護車，沈伯洋躺上擔架後，被送往台大醫院。

潘孟安抵達醫院慰問並譴責暴力，他強烈表達已經有立委送醫，今天不宜再進行議事，否則有不公平性問題。（編輯：林興盟）1130517

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