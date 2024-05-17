立院審國會改革爆激烈衝突 4綠委1藍委送醫
2024/5/17 20:21（5/17 20:33 更新）
（中央社記者陳俊華台北17日電）立法院會今天處理國會改革法案，進入逐條討論時，晚間7時左右藍綠爆發激烈衝突，截至晚間8時，有民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄與國民黨立委吳宗憲等5位立委都送醫。
立法院會晚間處理立法院職權行使法部分條文修正草案時，進入逐條討論時，晚間7時左右，民進黨立委欲搶占主席台阻止會議繼續進行，包括民進黨立委沈伯洋、郭國文、邱志偉等人遭國民黨立委推下主席台，藍綠立委爆嚴重衝突，現場尖叫聲不斷。
現場隨後叫來救護車，沈伯洋躺上擔架後，被送往台大醫院。之後包括鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄與吳宗憲，也因身體不適，先後送往台大醫院急救。在議場後方，另外還停有2台救護車在待命。
雖已有5位立委送醫，但立法院長韓國瑜仍在晚間8時5分宣布繼續開會，引起民進黨立委不滿，往台上潑水、丟水瓶抗議，要求停止表決。（編輯：蘇龍麒）1130517
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