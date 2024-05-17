國會改革法案闖關衝突 藍白表決通過挑燈夜戰
2024/5/17 17:55（5/17 19:10 更新）
（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院會今天欲處理藍白所提國會改革法案，綠營認為程序不完備，立法院長韓國瑜數次召集協商未果，藍綠發生多次衝突。韓國瑜下午5時32分進入議場宣布繼續開會，並處理民眾黨團提案延長院會時間的提案，藍白挾人數優勢舉手表決通過，意味著將挑燈夜戰。
院會處理時，民進黨立法院黨團提議是否採用點名表決，韓國瑜說改採舉手表決。韓國瑜說在場有108位立委，贊成46人，贊成者少數，民進黨團提議不通過。此話一出，民進黨立委高喊作票，民進黨團要求重付表決，但表決結果，民進黨團提案仍不通過。
因此，針對民眾黨團延長開會的提案進行表決，進行舉手表決。韓國瑜說，舉手表決結果，在場立委108人，贊成者60人，贊成者多數。民進黨團要求重付表決，因此再度進行舉手表決，但藍白挾人數優勢，再度勝出，因此通過民眾黨團提案，延長院會時間至討論事項第4案審議完畢，也就是國會改革相關法案全數處理完畢，再行休息。（編輯：蘇龍麒）1130517
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