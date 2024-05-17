立法院推擠腳滑撲倒陳菁徽 鍾佳濱致歉

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（中央社記者林敬殷、范正祥台北17日電）立法院會上午在處理報告事項時，朝野立委一度發生推擠，民進黨立委鍾佳濱一度衝上主席台，撲倒國民黨立委陳菁徽，國民黨立委事後指控鍾佳濱性騷，鍾佳濱事後向陳菁徽道歉，稍早發表聲明，再次向陳菁徽致歉，並強調當時腳踩到紙張滑倒。

立法院會今天處理藍白黨團提出的國會改革相關法案等案，國民黨與民眾黨徹夜輪班守住議門大門，民進黨立委上午要進入議場時，雙方發生第一波衝突。院會開始後，在處理報告事項時，發生第二波的衝突。

從鍾佳濱提供的影片顯示，民進黨立委利用表決國民黨提議逕付二讀，國民黨立委必須回座按表決器的機會，衝向主席台，鍾佳濱一度突圍，爬上主席台，不料，左腳準備往前蹬時，卻踩到紙往後一滑，但身體靠右腳往前撲倒陳菁徽。

衝突過後，鍾佳濱當面向陳菁徽道歉。不過，國民黨團立刻將鍾佳濱撲倒陳菁徽的靜止畫面製作成海報，國民黨女性立委也陪同陳菁徽在議場外舉行記者會，抨擊鍾佳濱性騷、噁男。

陳菁徽受訪時，讓媒體看了大面積瘀青和擦破皮的膝蓋傷口。她說，除了腳受傷，腰、背也都很疼痛。

面對媒體詢問是否考慮對鍾佳濱提告，陳菁徽說，她身體不適，先休息一下，非常感謝多位國民黨立委保護她。

鍾佳濱則發表聲明表示，針對稍早在議場與陳菁徽發生肢體衝突一事，他是事後經旁人提醒才知悉波及到陳菁徽，他在議場內和陳菁徽道歉，也再次誠心向她致歉。

鍾佳濱說，衝突發生時，因有人向他伸手，加上腳踩到紙張後滑倒，他在沒有注意對象是誰的情況下，就倒向伸手阻擋他的人，以至於最終將對方撲倒。當下也因撞到桌椅，目前他的肋骨仍在劇痛中。

鍾佳濱表示，事實上今天稍早幾波衝突中，也有遇到國民黨立委王鴻薇在衝突中，主動拉扯他的情況，當下他也是在注意到後，即請對方離開衝突範圍。

他說，不過在衝突中造成對方不適部分，再次向陳菁徽道歉，真的很對不起。（編輯：蘇龍麒）1130517