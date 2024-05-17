國會改革修法爆衝突 柯文哲籲綠不應以傲慢態度執政

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（中央社記者郭建伸台北17日電）立法院朝野今天為處理藍白所提國會改革相關法案爆發激烈衝突，民眾黨主席柯文哲表示，民進黨不可以用暴力的方式，阻擋國會改革法案，也不可以用傲慢態度繼續執政，民眾黨8位立委一定會堅持到底。

立法院會今天處理藍白所提國會改革相關法案，朝野為搶提案順序，雙方在議場門口爆發激烈肢體衝突。其中，民眾黨團總召黃國昌與民進黨團總召柯建銘對嗆推擠時，其臉部意外遭到民進黨立委郭國文推開。

民眾黨先是透過聲明控訴，對於郭國文當場出手掌摑黃國昌，嚴正抗議並譴責暴力，台灣已民主化已經超過30年，民進黨竟以暴力、小動作想取得送案權，實在愧對「民主進步」這4個字，並呼籲民眾應共同譴責暴力行徑。

柯文哲隨後透過影片表示，非常遺憾在520總統就職的前3天，立法院還發生暴力衝撞事件，民眾黨、國民黨立委在議場外面排隊兩天兩夜，就是希望取得優先提案權，「民進黨不可以用暴力的方式阻擋國會改革法案」。

柯文哲提到，國會改革法案包含聽證權、調查權、院長與副院長記名投票，以及總統到立法院國情報告，準總統賴清德曾答應過到立法院國情報告，且這些都是過去民進黨的主張。

柯文哲強調，執政不可以用傲慢態度背棄過去的理想，甚至用暴力方式阻礙，民眾黨8位立委會扮演忠實的反對黨，國會改革法案一定會堅持到底。

柯文哲呼籲，賴清德身為民進黨主席，不可以讓民主進步黨變成「民主退步黨」，台灣發生通膨、高房租、高房價、低薪、缺電，難道不是民進黨過去8年傲慢執政造成的嗎，「不可以用這種傲慢的態度繼續執政」。

此外，柯文哲上午參與黨團會議後，被媒體問及是否聲援黃國昌「被打臉」。柯文哲回應，台灣已經民主化超過30年，在立法院不應當還出現衝撞、霸占主席台這種方式，這不是一個民主國家該有的狀況。（編輯：張若瑤）1130517