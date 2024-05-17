民進黨：藍白強渡違憲濫權與錢坑法案 台灣民主蒙羞

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（中央社記者溫貴香台北17日電）民進黨今天表示，藍白聯手假藉國會改革之名，強推違憲濫權法案，程序不民主，內容更是毀憲亂政，手段蠻橫粗暴，讓立法院無限擴權，剽竊行政權、司法調查權，踐踏民主、視憲法於無物，台灣民主蒙羞，更讓立法院淪為國際笑話。

立法院會今天處理藍白所提國會改革相關法案，朝野為搶提案順序，雙方在議場門口爆發激烈肢體衝突，發生嚴重推擠。

民進黨發言人吳崢回應表示，藍白聯手挾帶國會席次優勢，對與國家人民相關的重大法案，沒收委員會審查討論，甚至連朝野協商都未討論完成直接逕付二讀，力拚今天院會三讀遂行「國會濫權」，包括刑法新增「藐視國會罪」罰則、立院職權行使法增訂「調查權」等，以改革的口號，行國會濫權行徑。

吳崢表示，自詡關鍵少數的民眾黨，更屢屢聽從國民黨立法院黨團總召傅崐萁與國民黨指揮演出，讓國會亂象叢生，徹底成為「傅隨組織」。民眾黨在「藍白一家親」的政治盤算下，無視當初高舉的「委員會中心主義」的國會改革，對國會反性騷條款、防止秘密會議洩密、強化監督立委前往中國與利益迴避等規範提案都加以阻擋，以多數暴力沒收國會討論。

吳崢指出，對照民眾黨立委黃國昌及民眾黨選前疾呼的新政治理想可說完全背道而馳，背棄選民承諾，令人深感遺憾。

吳崢說，藍白除了強推「國會濫權」，也意圖剝奪行政院預算權，提出將花費好幾兆元預算的3大「錢坑法案」，一旦法案通過，幾乎等同中央政府一整年總預算規模，試問未來政府應該如何施政。國民黨如此強勢濫權綁架政府，數兆元的大撒幣卻連最基本的交通環評、財務試算都沒有，也不讓法案在立法院逐條討論，只在委員會討論不到11分鐘就送出委員會，企圖利用席次優勢強渡關山。

吳崢指出，若藍白強行通過，國家財庫勢必被掏空，排擠其他社福民生支出。國民黨無視國家整體資源規劃，破壞權力分立，架空行政權，到底是在監督還是毀憲亂台。

吳崢表示，520總統就任在即，共有73個訪團、687人來台向當選的總統及副總統表達祝賀，然而這屆立法院自開議以來亂象不斷，藍白兩黨更選在520前幾天敗壞議事，使台灣的立法院淪為鬧劇，讓國際友人看笑話，這些作為對台灣國際形象都是傷害。（編輯：蘇志宗）1130517