綠籲韓國瑜協商國會改革法案 不應強行表決

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（中央社記者林敬殷台北16日電）民進黨立法院黨團今天表示，立法院會明天將處理藍白黨團的國會改革法案，立法院長韓國瑜迄今沒有針對這些法案召開協商，沒有朝野協商的法案，不應強行表決，呼籲韓國瑜應召集協商，不要讓立法院成為民主淪喪的國會，否則自負一切政治責任。

立法院會17日將處理國民黨團及民眾黨團提案的國會改革相關法案，朝野恐上演表決大戰。在表決大戰前夕，民進黨立法院黨團今天在立法院舉行記者會。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜下午主持的朝野協商，議案獨缺仍有諸多爭議的國會改革法案。歷屆立法院長從王金平、蘇嘉全到游錫堃，重大議案在表決前都送交院長協商，讓朝野充分對話，能減少表決就減少，讓共識優先，這是立法院長的重責大任。

吳思瑤說，在游錫堃任內，學校衛生法就協商4次，文化藝術獎助條例也協商3次。蘇嘉全任內針對促轉條例協商7次，不當黨產條例協商10小時，前瞻基礎計畫也協商2次，分別長達9小時和15小時，反滲透法也協商了2次。王金平在院長任內，光是食品衛生管理法就協商9次，廣電條例等相關法案也協商6次。

吳思瑤指出，依據立法院職權行使第71之1條，議案自交黨團協商逾1個月無法達成共識，由院會定期處理。立法原意是至少要有1個月的期限，不是乾等1個月，時間到了就表決。

吳思瑤表示，韓國瑜迄今也沒有主持任何一場有關國會改革法案的協商，等於閹割自己作為院長的協商權力，沒收國會議長重要職責，難道是要當傅崐萁的小弟，成為國民黨團的「傅」隨組織嗎，呼籲韓國瑜起義來歸，「不要讓立法院在你手上成為毫無民主，民主淪喪的國會。」

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民進黨團書記長莊瑞雄表示，國民黨和民眾黨到底在怕什麼，哪有一部法律連討論都不用討論，協商冷凍期一過就表決，應該是讓朝野暢所欲言，不是有爭議就碾壓，韓國瑜明天如果院長不好好當，要當別人的小弟，一切政治責任，韓國瑜自行負責。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，協商是院長最重要的權限，也是最能發揮影響力的地方。民進黨團希望韓國瑜堅守國會重要的程序正義，堅守自己該盡國會議長的權責，堅守國會該有的民主程序，而不是破壞、毀滅過去一路以來不分黨派建立的議事慣例。（編輯：蘇志宗）1130516