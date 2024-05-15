國民黨排班拚國會改革法案17日三讀 民進黨：嚴陣以待

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（中央社記者王揚宇台北15日電）立法院會17日將處理藍白所提國會改革法案，國民黨立委在議場前輪流排班，避免民進黨團惡意杯葛議程。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，若要強行表決，民進黨團會嚴陣以待，也希望立法院長韓國瑜主持朝野協商，逐條討論。

立法院程序委員會14日確定17日、21日的院會議程，將藍白所提的國會改革法案，包括立法院職權行使法部分條文修正草案等列為討論事項，由於協商冷凍期將於16日到期，17日院會立法院恐上演表決大戰。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，為確保17日院會的議事順暢，國民黨立委即刻起將在議場前輪流排班，守住議場門口，避免民進黨團惡意用案海戰術或冗長發言來杯葛議程。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，從14日的程序委員會，就可以看出國民黨的政治意圖，民進黨團當然會嚴陣以待，而不管是國會擴權法案還是錢坑法案，在相關委員會審查時都沒有逐條討論，都被快轉跳號。

吳思瑤說，在表決前的最後一關，就是韓國瑜主持的朝野協商，這是最後一次補進度的機會，但這些案子目前都沒有在韓國瑜主持的朝野協商中逐條討論過，如果在此狀況下就要強行表決，這會是國會史上最蠻橫、野蠻、最無視民意、踐踏民主的處置。

吳思瑤表示，韓國瑜難道要讓立法院繼續失靈、民主繼續被沒收嗎，如果17日要強行表決，請讓韓國瑜主持的協商能夠先行進行，因為這是最終獲取共識的最重要一道程序。

吳思瑤說，還有48小時，呼籲國民黨停止這種野蠻閹割民主的行為，也呼籲韓國瑜停止讓國會失靈，如果17日要強行表決，民進黨團絕對會嚴陣以待、做足準備。（編輯：蘇龍麒）1130515