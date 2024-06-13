立院初審警消退休所得替代率比照國軍 保留送協商

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（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院聯席會議今天併案審查國民黨立委提案修法，希望提高警消等人員退休所得替代率也應比照國軍。討論過程中綠營反對，藍綠上演表決戰，綠營因人數優勢敗下陣來。審查結果，該條文保留。全案須交由黨團協商。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天併案審查多名國民黨立委所提警察人員人事條例第35條條文修正草案等案，重點包括增訂警消及海巡人員的每月退休所得替代率上限應比照國軍調至90%等規定。

銓敘部表示，希望維持現行制度，避免損及公務人員退撫制度設計的核心原理及其根本。此外，提案將警消等人員退休所得替代率上限提高至90%或95%，出現比年改前月退休金給付上限75%更高的矛盾現象，退撫基金財務缺口將加大，且與年改合理退休所得的政策目標背道而馳。

民進黨立委吳思瑤質詢時表示，同一基金、同一繳費標準，退撫制度應該要一致才是公平，而且年改不走回頭路，她反對國民黨倒行逆施，摧毀改革成果，況且這樣的提案違反憲法及財政紀律法，破壞國家財政制度。

台灣民眾黨立委黃國昌詢問列席說明的銓敘部次長張秋元，討論這個議題時，何時可以提出精算報告。張秋元說，時間至少要半年以上。

黃國昌也在臉書撰文提到，討論退休所得替代率，絕對不是用漫天喊價的方式，如何兼顧警消權益保障與國家財政負擔，應有詳實的數據作為基礎，因此他要求銓敘部不能只有粗糙的概算，應提供細緻的精算數據，才能作出務實、理性、科學的判斷。

逐條討論階段，藍綠立委各自表述意見，也要銓敘部提出相關概算資料。國民黨立委謝龍介要求一周提出，吳思瑤說可能要1個月時間。在場立委討論後，折衷出銓敘部3周提出資料的想法。

國民黨立委羅智強說，建議條文保留送協商，未來協商時也有討論的空間，在這段時間，銓敘部可以把資料送來。

吳思瑤認為，本案茲事體大，今天沒辦法做細緻的討論，應該要擇期處理，而過去處理年改案，關於公務人員部分在委員會就討論4次，不該用打包協商的方式來處理。

民進黨立法院黨團總召柯建銘發言提到，請在野黨立委不要火燒連環船，而且國家是大家的，國民黨提出反年改，現在又提這個，國家財政是這樣搞的嗎，「我們就提散會動議」。不過經舉手表決，綠營在人數劣勢下敗陣，散會動議不通過。

國民黨立委則提議延長開會時間，以及希望關鍵的第35條條文保留送協商，即警消等人員退休所得替代率應比照國軍，經舉手表決，綠營再度敗下陣來。

處理第36條條文時，國民黨立委翁曉玲發言提到，年金改革是一個壓迫公教人員的改革方案，而民進黨立委沒有就條文內容討論，也根本在亂討論，因此不要說國民黨沒有討論，「我們已經包容你們太久」等語。

此言引來綠營不滿，也說「你好大，我好怕」，翁曉玲則回應「我就是比你大，怎樣」。民進黨立委黃捷事後發文指出，翁曉玲當自己是皇太后嗎，「你真的沒有比誰大」。（編輯：蘇龍麒）1130613