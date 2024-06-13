藍提警消退休所得替代率比照國軍 銓敘部盼維持現制

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（中央社記者王揚宇台北13日電）國民黨立委提案修法，希望提高警消等人員退休所得替代率也應比照國軍。銓敘部今天表示，希望維持現行制度，避免損及公務人員退撫制度設計的核心原理及其根本。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天併案審查多名國民黨立委所提警察人員人事條例第35條條文修正草案，重點包括增訂警消及海巡人員的每月退休所得替代率上限應比照國軍調至90%等規定。

銓敘部所提書面報告指出，單獨提高警消海巡移民空勤和航測人員退休所得替代率，高於適用同一套退撫基金的其他公務人員，違反基金繳費和給付標準應一致的權利義務對等核心原則，更造成現職其他公務人員補貼同一退撫基金警消等人員的不公平現象。

銓敘部說，危險及勞力等特殊性質職務，退撫制度已採用降低自願或屆齡退休年齡及支領退休金條件的特別因應做法，不應該採用單獨提高退休所得替代率的做法。況且，僅單獨就警消等人員因其屬危勞工作性質而提高退休所得替代率，對其他同屬危勞職務工作的醫護人員等都非常不公平。

銓敘部指出，提案將警消等人員退休所得替代率上限提高至90%或95%，出現比年改前月退休金給付上限75%更高的矛盾現象，退撫基金財務缺口將加大，且與年改合理退休所得的政策目標背道而馳。

銓敘部所提書面報告表示，單獨提高警消等人員退休所得替代率，勢必引起人數更眾多的其他公務人員的不滿，要求一致比照，導致基金用罄年度將提早數年，衝擊退撫制度的合理性，現職人員反而受到嚴重衝擊。

此外，銓敘部指出，若照提案調高警消等人員退休所得，以每年約有1600人警消等人員退休並擇領月退休金者估算（平均任職年資35年），因提高退休所得所增加退休給付負擔，於未來10年至19年間每年約須增加新台幣20億餘元；於未來第20年至第29年間每年約須增加40億餘元；未來第30年以後，每年計約須增加近60億元。

銓敘部請聯席會議維持現行制度，避免損及公務人員退撫制度設計的核心原理及其根本。

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內政部警政署長張榮興會前受訪表示，警察的工作非常辛苦、不眠不休，不管是現職警察還是退休警察，都要一起照顧，非常謝謝立委的提議，警政署的立場是積極配合跟相關機關協調，積極辦理這件事情。

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