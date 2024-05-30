竹市2消防員殉職 內政部設警消安全及事件調查委員會

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（中央社記者陳俊華台北30日電）新竹市晴空匯大樓火災造成2名消防員殉職，內政部長劉世芳今天表示，將在內政部層級成立「警消勤務安全促進與事件調查委員會」，並納入基層警消代表，提升警消安全條件與事件調查。

內政部下午召開部務會報，劉世芳會後舉行記者會時表示，今天起外地辦公室都要參與會議，請全台22縣市消防局主任秘書或正副局長參透過視訊會議，表達在地方碰到的困境，讓大家知道內政部是一體。

劉世芳說明，日前新竹市有2名消防員殉職，內政部管轄警政、消防、移民署等，都有基層工作人員，公務上碰到安全顧慮時要有人幫他們著想，因此將會在內政部層級，成立「警消勤務安全促進與事件調查委員會」，以任務編組方式，邀警消現役基層、資深退休人員、學者專家組成。

劉世芳指出，委員會將針對警政議題、消防議題、權益與安全保障、事件調查等四大面向，做諮詢建議與調查工作，透過廣泛、由基層與有經驗的人，提供給內政部參考，未來警消所碰到問題，希望透過委員會逐步改善。

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劉世芳提到，委員會是內政部的層級，不是在消防署或警政署，會透過內政部行政管道要求做出改變，涉及需要修法部分也會提出修法，不是只有建議權；事件調查部分，則不會跟有調查權的檢察官、消防署的火災調查做出不同意見。

另外，前台北市警察局長張榮興升任警政署長，外界關注台北市警察局長人選。劉世芳回應，日前跟台北市長蔣萬安請教對人選是否有意見，以及內政部推薦人選是什麼、希望有什麼功能。目前符合台北市警局長人選，討論過後要做安全查核，「24小時內會確認就公布」。（編輯：張若瑤）1130530