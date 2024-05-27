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新竹市晴空匯火災2勇消殉職 消防署長蕭煥章：釐清事故原因

2024/5/27 12:13（5/27 12:25 更新）
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新竹市晴空匯社區26日火警造成2名消防員殉職，27日仍進行排煙作業，住戶被雲梯車救出驚魂未定。中央社記者魯鋼駿攝 113年5月27日
新竹市晴空匯社區26日火警造成2名消防員殉職，27日仍進行排煙作業，住戶被雲梯車救出驚魂未定。中央社記者魯鋼駿攝 113年5月27日
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（中央社記者管瑞平、魯鋼駿新竹市27日電）新竹市1棟集合式住宅昨天火警造成2名消防員殉職。消防署長蕭煥章今天上午接受媒體聯訪表示，消防署災調會及火災調查人員會陸續到場，釐清事故發生原因。

新竹市1棟集合式住宅昨天深夜近11時發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山分隊李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

消防署長蕭煥章上午趕赴新竹慰問，對罹難者家屬表達哀悼之意，後續全力與新竹市府共同協助家屬處理後續事宜。

蕭煥章在火警現場接受媒體聯訪表示，對於此次事件原因及後續災調，消防署災調會及火災調查人員會陸續到場，了解事故發生原因，有進一步訊息會再報告。

有關2名殉職消防員的氣瓶使用狀況，蕭煥章說，整起事故過程都會做調查，包括從第1時間為何發生、氣瓶是否有問題，這些都會納入後續調查重點項目。

有媒體詢問大樓排煙系統是否出問題，蕭煥章表示，暫時還沒辦法回報，消防局會進一步了解。現場仍進行逐戶民眾疏散，待疏散完後，新竹市府也會進行後續安置。（編輯：方沛清）1130527

新竹市慈雲路集合式住宅晴空匯火警，造成2名消防員殉職。（中央社製圖）
新竹市慈雲路集合式住宅晴空匯火警，造成2名消防員殉職。（中央社製圖）
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