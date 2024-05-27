新竹市晴空匯火災2勇消殉職 消防署長蕭煥章：釐清事故原因
2024/5/27 12:13（5/27 12:25 更新）
（中央社記者管瑞平、魯鋼駿新竹市27日電）新竹市1棟集合式住宅昨天火警造成2名消防員殉職。消防署長蕭煥章今天上午接受媒體聯訪表示，消防署災調會及火災調查人員會陸續到場，釐清事故發生原因。
新竹市1棟集合式住宅昨天深夜近11時發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山分隊李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。
消防署長蕭煥章上午趕赴新竹慰問，對罹難者家屬表達哀悼之意，後續全力與新竹市府共同協助家屬處理後續事宜。
蕭煥章在火警現場接受媒體聯訪表示，對於此次事件原因及後續災調，消防署災調會及火災調查人員會陸續到場，了解事故發生原因，有進一步訊息會再報告。
有關2名殉職消防員的氣瓶使用狀況，蕭煥章說，整起事故過程都會做調查，包括從第1時間為何發生、氣瓶是否有問題，這些都會納入後續調查重點項目。
有媒體詢問大樓排煙系統是否出問題，蕭煥章表示，暫時還沒辦法回報，消防局會進一步了解。現場仍進行逐戶民眾疏散，待疏散完後，新竹市府也會進行後續安置。（編輯：方沛清）1130527
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