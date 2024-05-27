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新竹市2消防員殉職卓榮泰致哀 指示儘速釐清原因責任

2024/5/27 13:02（5/27 13:14 更新）
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（中央社記者葉素萍台北27日電）新竹市一棟集合式住宅昨天火警造成兩名消防員殉職，行政院長卓榮泰今天說，他要致上最深哀悼，中央會與地方政府全力進行罹難人員撫卹，協助後續善後工作，他也指示相關單位儘速釐清憾事發生的原因和相關責任。

卓榮泰今天透過聲明表示，新竹市昨夜發生住宅大樓火警，兩名英勇的消防員隊員李詠真及周立鑫，在搜索剩餘受困住戶時不幸殉職。

卓榮泰說，他要代表政府，向消防人員及親友家屬致上最深的哀悼，並請內政部和消防署立即前往瞭解與慰問，中央也會與地方政府全力進行罹難人員的撫卹及協助後續善後工作。

卓榮泰表示，他也指示相關單位儘速釐清憾事發生的原因和相關責任，務必讓消防員家屬及社會大眾了解事情經過與真相，消防署災調會工作小組即刻啟動調查工作。

他強調，消防人員在火場第一線，用生命保護人民的生命財產安全，政府有絕對的責任做消防員最有力的後盾，他會全力提升救災勤務安全，完善消防員的工作環境。（編輯：蘇志宗）1130527

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