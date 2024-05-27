新竹市晴空匯火災351人14小時疏散完 2消防殉職、部分孩童嗆傷

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）新竹市1棟集合式住宅昨天火警造成2名消防員殉職，新竹市消防局今天說，目前已將所有住戶351人疏散完畢，而針對排煙狀況，濃煙幾乎已散去。

新竹市集合式住宅晴空匯昨天深夜近11時發生火警，2名消防員到場協助疏散20多名住戶後，再進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥梯間，送醫急救不治。

依據新竹市消防局統計，現場總人數351人，在今天下午1時10分許全數疏散完畢。

新竹市消防局告訴中央社記者，由於火警稍早冒煙狀況都在樓梯間，消防局則持續進行排煙作業，截至目前濃煙幾乎已散去。

消防局說，此處集合式住宅共有4棟，每棟都是28樓高，稍早因有高樓住戶受困，也以雲梯車等針對18樓以上住戶，若有立即危險或身體不適，先由雲梯車或吊車接送至地面進行救護送醫。

消防局表示，部分住戶因懷孕遇到火警狀況緊張，一時忘記家中密碼而受困等待救援，也有部分孩子被煙嗆到需送醫，身體與衣服沾有黑煙痕跡。（編輯：方沛清）1130527

消防員透過雲梯車救援民眾。（讀者提供）