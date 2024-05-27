竹市晴空匯火警2勇消殉職 原定4月消防安檢因故延後

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）新竹市集合住宅「晴空匯」火警造成2名消防員殉職，新竹市消防局今天說，原定今年4月11日排定2種安檢，因晴空匯管委會疏漏通知設備公司及社區總幹事等人到場而延後。

新竹市集合式住宅「晴空匯」昨天深夜近11時發生火警，現場地下1樓電纜燃燒，產生大量濃煙。當時因該大樓現場停電且有民眾還在建築內，新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

新竹市消防局告訴中央社記者，晴空匯社區依規每年須辦理消防安全設備檢修申報1次，最近1次在去年申報日期為9月13日；消防局近期1次消防安全檢查是在去年7月19日，符合規定。

消防局表示，不過，原定今年4月11日排定2種安檢，但因管委會疏漏通知設備公司及社區總幹事等人到場，因此與社區協調改期至6月初辦理2種安檢及設備檢查，原訂的2種安檢及檢修申報複查因此延後。

至於晴空匯集合住宅消防安檢部分是否合規，消防局表示，依竹市消防局112年「消防安全設備檢修申報複查作業」執行計畫，申報結果如有缺失項目提列改善計畫，依申報缺失情形每年優先排定複查至少1次，即符合規定，因此社區延後安檢並無違規。（編輯：李錫璋）1130527