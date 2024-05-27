新竹市晴空匯火災2勇消殉職 檢相驗死因一氧化碳中毒窒息
2024/5/27 15:06（5/27 15:23 更新）
（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹市1棟集合式住宅昨天火警造成2名消防員殉職，新竹地檢署今天表示，初判死因是吸入濃煙導致一氧化碳中毒，造成窒息呼吸性休克死亡，由於死因明確不解剖。
新竹市集合式住宅「晴空匯」昨天深夜近11時發生火警，現場地下1樓電纜燃燒，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。
新竹地檢署檢察官林李嘉今天中午11時許前往殯儀館，針對李詠真、周立鑫遺體進行相驗，釐清確切死因。
檢方告訴中央社記者說，初判死因為吸入濃煙導致一氧化碳中毒，造成窒息呼吸性休克死亡，由於死因明確不解剖，遺體發還家屬。
檢方表示，有關此起火災發生原因與事故調查，已由檢察官指揮新竹市警察局會同新竹市消防局鑑識人員蒐集事證，以查明有無相關刑事責任。（編輯：李錫璋）1130527
影片來源：中央社
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