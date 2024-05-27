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竹市晴空匯火警2消防殉職 分隊同事列隊敬禮致哀

2024/5/27 21:08
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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市集合住宅晴空匯火警造成消防員李詠真、周立鑫殉職，其家屬今天下午到火警現場招魂後，車隊特別繞行到2人所屬金山分隊，隊員們列隊、敬禮致哀，一同高喊任務結束。

新竹市1棟集合式住宅晴空匯昨天深夜近11時發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

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李詠真、周立鑫的家屬下午到事故現場招魂，希望2人的英魂能夠早日歸來並安息，隨後車隊特別繞過2人所屬金山分隊，車隊抵達時，分隊內的車輛同時鳴笛，隊上同事則在分隊前列隊，一同敬禮致哀，高喊「詠真、立鑫，任務結束」。

此外，金山分隊長陳佳民也在傍晚特別前往靈堂，對著李詠真、周立鑫的遺照說，火警現場的住戶都已全數安全撤離，告知任務已結束。（編輯：李錫璋）1130527

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