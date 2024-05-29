竹市2殉職消防員家屬婉拒捐款 盼給需要幫助單位

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市大樓火警造成2名消防員殉職，竹市消防局近日接到多通想要捐款的電話；對此家屬婉拒，希望將愛轉向其他需要幫助的單位，盼讓2人精神和勇氣留在大家心中。

新竹市1棟集合式住宅晴空匯前天深夜近11時發生火警，地下1樓電纜燃燒後產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

新竹市消防局人員今天向中央社記者表示，這2天消防局接到多通電話，表示要捐款給殉職勇消的家人，盼協助度過難關，但家屬得知後婉拒外界愛心，希望能將這份愛轉向其他需要幫助的單位，希望2名勇消的精神和勇氣永遠留在大家心中。

有關殉職勇消的後續撫卹，新竹市政府透過文字說明，已向銓敘部申請因公撫卹，並向消防署申請警察人員因公傷亡慰問金，金額將由主管機關銓敘部及消防署核定。

竹市府表示，將協助轉請行政院請頒楷模獎章、向總統府請頒褒揚令，另新竹市消防局將依「消防人員殉職追晉職務要點」，追晉李詠真、周立鑫為分隊長，並報由消防署作追晉令，致上敬意。

此外，市府也將於6月5日在新竹市生命紀念園區（景行廳）舉行聯合公祭，感謝李詠真、周立鑫對救災救護的貢獻，陪伴走完最後一程。（編輯：龍柏安）1130529