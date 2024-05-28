竹市2消防員殉職 民眾自發到靈堂獻花致意

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）竹市晴空匯火警2名消防員殉職，竹市府於市立殯儀館設靈堂治喪，今天有民眾自發前往獻花致意，感謝李詠真、周立鑫救出受困民眾，消防局也派員留守伴家屬走過悲痛時刻。

新竹市1棟集合式住宅晴空匯前天深夜近11時發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

新竹市政府在竹市立殯儀館羽化館設置靈堂，消防局長李世恭到場協助殉職消防員家屬處理後事，消防局也派員留守靈堂，陪伴家屬。

警消告訴中央社記者說，今天也有民眾因感謝殉職消防員李詠真、周立鑫的英勇到靈堂致意，他們期盼透過實際行動，以共同感謝消防員為守護家園的努力。

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另外，新竹市長高虹安也在寫給消防員的公開信中表示，一場無情的火災，讓李詠真、周立鑫永遠離開，她知道消防人員是帶著悲痛萬分的心情，仍不懈怠堅守崗位救災，疏散住戶保衛市民安全，完成李詠真、周立鑫生前最後一次重要任務。

高虹安說，李詠真、周立鑫可愛的面容、英勇的事蹟，將永遠同在，每一名打火英雄，都是守護城市不可或缺的存在，中央和地方政府，也需盡全力守護。（編輯：張銘坤）1130528