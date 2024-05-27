新竹市晴空匯火災殉職勇消曾求救 消防局還原40分鐘搜救過程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）竹市集合住宅晴空匯火警造成2名消防員殉職。新竹市消防局指出，當時收到2人求救訊號，立即展開RIT（快速救援小組）救援，40分鐘後在樓梯間發現2人倒臥在地，送醫急救不治。

新竹市政府消防局提供新聞資料指出，昨天晚間10時55分接獲5通報案電話，指位在慈雲路1棟總樓高28樓的住宅出現濃煙，但沒有明顯火勢，金山分隊、第二大隊陸續在晚間11時抵達現場，分為4組人員入室搜索起火點及受困民眾。

消防局指出，警消進入火場發現為燃燒地下1樓管道間電纜，產生大量濃煙，立即出動2水線灌救，火勢於昨晚11時35分控制並進行殘火處理。

消防局指出，昨晚11時50分現場接獲通報，指8樓有民眾受困，由金山分隊隊員李詠真、周立鑫2人1組上樓，執行人命搜索任務。

今天0時15分現場無線電收到Mayday（求救訊號），消防局表示，當時有隊員表明自己在樓梯間，但未回報身分、位置，直到0時25分時清點現場人員，確認是李詠真、周立鑫失聯，立刻進行RIT入室搜救。

消防局表示，0時55分有隊員回報在2至3樓梯間發現李詠真、周立鑫，2人裝備齊全，現場立即給予CPR（心肺復甦術）急救，1時10分由多名隊員一同將2人救出送醫急救，但李詠真與周立鑫分別於1時46分、1時55分宣告急救無效。

竹市消防局表示，當時收到求救訊號時，有從對講機中聽到2名人員氣瓶發出殘壓警報聲響，估計氣量已低於50bar，初判2人當時因空間迷失，加上濃煙狀況，最後氣瓶耗盡，確切原因仍待後續進一步調查釐清。（編輯：方沛清）1130527