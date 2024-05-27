新竹市殉職勇消李詠真 胞弟同為消防員

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（中央社記者張已亷高雄27日電）新竹集合住宅發生火警造成金山分隊員李詠真、周立鑫殉職，其中李詠真弟弟李詠晨也是消防員，在高雄消防局服務超過12年；高市消防局表示，會全力協助，李詠晨已請假北上。

高雄市政府消防局人員告訴中央社記者，李詠晨為警專28期，與哥哥李詠真相差6期，畢業後就一直在高雄市政府消防局第二大隊新莊分隊服務。

消防人員表示，李詠晨平時面對任務、工作都十分認真，是一名很有熱忱的隊員，至於是否有受哥哥影響而加入消防行列，平時未聽李詠晨分享過。在事件發生後，他今天已請假北上協助處理家人後續相關事宜。

消防人員指出，分隊將全力協助李詠晨所需，對於意外感到非常感傷與遺憾，「大家都非常傷心，知道後都很沉默，不知道怎麼安慰他，就是會在後面全力協助他」。

新竹市1棟集合式住宅昨天深夜近11時發生火警，2名消防員李詠真、周立鑫到場協助疏散20多名住戶後，再次進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥梯間，送醫急救宣告不治。39歲李詠真已婚是警專22期、年資19年；34歲周立鑫為警專27期，服務年資14年。（編輯：郭諭儒）1130527