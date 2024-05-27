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新竹市集合住宅火警 殉職消防員曾發出求救訊號

2024/5/27 09:33（5/27 10:38 更新）
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新竹市1棟集合式住宅26日深夜發生火警，2名消防員到場協助疏散20多名住戶後，再次進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥樓梯間，被救出送醫急救宣告不治。（新竹市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月27日
新竹市1棟集合式住宅26日深夜發生火警，2名消防員到場協助疏散20多名住戶後，再次進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥樓梯間，被救出送醫急救宣告不治。（新竹市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月27日
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（中央社記者魯鋼駿、郭宣彣新竹市27日電）竹市集合住宅火警造成2名消防員殉職。消防人員說，當時有聽到消防員發出求救訊號，其餘消防人員立即前往救援，後來還有聽到第2次求救訊號，就再也沒有消息。

新竹市消防局今天告訴中央社記者，昨天晚間10時55分獲報，慈雲路1棟大樓昨天晚上發生火警，火勢於晚間11時35分控制並進行殘火處理，當時因大樓停電，現場傳出有民眾仍在建築內，金山消防分隊員李詠真、周立鑫再次入室執行人命搜索時，疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，被隊友救出後送醫不治。

1名消防員告訴中央社記者，起火點疑在地下室的線纜管道間，因燃燒電線導致有大量黏性很高的濃煙，消防員的面罩疑是被濃煙覆蓋，難以擦除影響逃生。

消防員說，當時傳出3樓、8樓有民眾受困，2名消防員要從樓梯上8樓協助民眾脫困，後來發現氣瓶氧氣減少，最終仍因氧氣不足，倒臥在3樓樓梯間。

消防員指出，當時有聽到消防員有發出求救訊號，其餘的消防人員也立即前往救援，後來還有聽到第2次求救訊號後，就再也沒有消息。

新竹市長高虹安今天前往醫院探視消防人員與家屬表示，昨天集合住宅火警，2名消防人員救災殉職，目前已聯繫家屬並至現場表達慰問和關心，市府也會協助家屬處理後續。

高虹安說，她感謝消防人員救災，但也不捨發生此次意外，針對火災現場，消防局也在進行相關內部調查。

新竹市消防局表示，至於此案起火原因以及造成2名消防人員殉職原因，今天上午將由鑑識人員前往現場調查釐清。

消防局表示，39歲李詠真已婚是警專22期、年資19年，他的弟弟也為消防員於高雄市消防局服務；34歲周立鑫未婚是警專27期，服務年資14年。（編輯：方沛清）1130527

新竹市26日發生集合住宅火警，消防員李詠真、周立鑫殉職，其中李詠真（圖）112年8月協助急產孕婦接生，成功救下胎兒與孕婦生命獲市府表揚。（新竹市消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月27日
新竹市26日發生集合住宅火警，消防員李詠真、周立鑫殉職，其中李詠真（圖）112年8月協助急產孕婦接生，成功救下胎兒與孕婦生命獲市府表揚。（新竹市消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月27日
新竹市26日發生集合住宅火警，消防員李詠真、服務年資14年的34歲周立鑫（圖）殉職。（新竹市消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月27日
新竹市26日發生集合住宅火警，消防員李詠真、服務年資14年的34歲周立鑫（圖）殉職。（新竹市消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月27日
新竹市26日晚間發生集合住宅火警，造成2名消防員殉職，目前現場仍在排煙中。中央社記者魯鋼駿攝 113年5月27日
新竹市26日晚間發生集合住宅火警，造成2名消防員殉職，目前現場仍在排煙中。中央社記者魯鋼駿攝 113年5月27日
#高雄市消防局
#高虹安
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