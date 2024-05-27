竹市晴空匯火警2勇消殉職 竹縣議員質疑建案品質

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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）民進黨新竹縣議員歐陽霆今天說，竹市晴空匯火警造成2名消防員殉職實在遺憾，但大樓備用電源及照明設備等疑有狀況，建商應提升設備與品質。豐邑機構說，皆依規施作。

新竹市集合式住宅「晴空匯」昨天深夜近11時發生火警，現場地下1樓電纜燃燒，產生大量濃煙。當時因該大樓現場停電而且有民眾還在建築內，新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

歐陽霆透過文字資料表示，此次火警造成2名消防員殉職讓人遺憾，但也要釐清現場是否有設備問題，如大樓在火警發生後，應要啟動的備用電源、照明設備等，為何停止，造成救援與疏散困難，質疑建案品質。

歐陽霆說，此建案是由豐邑集團建造，豐邑集團在新竹縣市有不少建案，但過去曾發生狀況，如去年竹北市莊敬六街道路坍塌出現「天坑」，造成停放路邊車格的車輛墜落等問題。

對此豐邑機構告訴中央社記者說，「晴空匯」建案工程依照相關法規施作，於2015年完工，並取得竹市府核發使用執照，為一地上28層、地下4層建築，總樓地板面積約12萬8287平方公尺，總戶數596戶，公司一切依規施作。

豐邑機構指出，此次火警意外，公司對於2名殉職消防員感到深深遺憾，後續也會全力助警消釐清與調查。（編輯：李錫璋）1130527