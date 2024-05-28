本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
新竹晴空匯火災
新聞專題
新竹晴空匯火災1/21
首頁 / 社會

晴空匯火警調查鑑定出爐 地下室電纜線短路引發火勢

2024/5/28 13:46（5/28 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市集合住宅晴空匯火警造成2名消防員殉職。圖為新竹市消防局27日出動雲梯車疏散受困住戶。中央社記者魯鋼駿攝 113年5月27日
新竹市集合住宅晴空匯火警造成2名消防員殉職。圖為新竹市消防局27日出動雲梯車疏散受困住戶。中央社記者魯鋼駿攝 113年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）新竹市晴空匯火警造成2名消防員殉職，竹市府今天表示，鑑識人員連夜完成證物初步鑑定，研判為地下室的電纜線短路造成。

新竹市政府今天透過新聞稿指出，26日晚上10時55分在東區發生集合住宅火警，全棟建築受燃燒產生的濃煙影響，各空間燻黑情形嚴重，消防局鑑識人員連夜完成證物初步鑑定。

市府說，消防局火災調查科完成初步鑑定，研判為地下室1樓電纜線因故短路而引發火勢，至於詳細起火原因及鑑定結果，將以完整調查報告出爐為主。

新竹市消防局告訴中央社記者說，調查人員勘查現場時，發現大樓安全梯間的排煙閘門皆有呈現開啟狀態，研判在火災初期有啟動排煙風機功能。

消防局說，後續因纜線燒毀，可能影響到排煙設備線路，造成排煙風機停止運轉而失去功能，大樓後續發電機啟動緊急供電，但因排煙設備的電源系統遭燒毀，因此無法輸送電路。

消防局指出，今天上午10時起開放住戶返家拿取重要物品跟財物，今天與明天的上午10時至晚上8時也會有消防及義消人員在現場待命，陪同住戶前往家中拿取重要物品。（編輯：龍柏安）1130528

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#竹市府
#新竹市
#消防局火災調查科
延伸閱讀
火災別躲浴室、遇濃煙快關門 正確逃生觀念一篇看懂新竹市晴空匯火災351人14小時疏散完 2消防殉職、部分孩童嗆傷竹市晴空匯火警2勇消殉職 原定4月消防安檢因故延後新竹市晴空匯火災2勇消殉職 配電盤燒毀排煙系統停止晴空匯火警備用電源、照明疑未啟動 議員質疑建案品質新竹市晴空匯火災2員殉職 消防局：濃煙致命、氣瓶消耗快
新竹晴空匯火災
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新竹市晴空匯火災2勇消殉職 配電盤燒毀排煙系統停止
172.30.142.99
更多編輯台推薦新聞：