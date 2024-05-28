晴空匯火警調查鑑定出爐 地下室電纜線短路引發火勢

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）新竹市晴空匯火警造成2名消防員殉職，竹市府今天表示，鑑識人員連夜完成證物初步鑑定，研判為地下室的電纜線短路造成。

新竹市政府今天透過新聞稿指出，26日晚上10時55分在東區發生集合住宅火警，全棟建築受燃燒產生的濃煙影響，各空間燻黑情形嚴重，消防局鑑識人員連夜完成證物初步鑑定。

市府說，消防局火災調查科完成初步鑑定，研判為地下室1樓電纜線因故短路而引發火勢，至於詳細起火原因及鑑定結果，將以完整調查報告出爐為主。

新竹市消防局告訴中央社記者說，調查人員勘查現場時，發現大樓安全梯間的排煙閘門皆有呈現開啟狀態，研判在火災初期有啟動排煙風機功能。

消防局說，後續因纜線燒毀，可能影響到排煙設備線路，造成排煙風機停止運轉而失去功能，大樓後續發電機啟動緊急供電，但因排煙設備的電源系統遭燒毀，因此無法輸送電路。

消防局指出，今天上午10時起開放住戶返家拿取重要物品跟財物，今天與明天的上午10時至晚上8時也會有消防及義消人員在現場待命，陪同住戶前往家中拿取重要物品。（編輯：龍柏安）1130528