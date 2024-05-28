綠稱手機定位分析陳抗群眾 藍白質疑侵害人權

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（中央社記者王承中、陳俊華台北28日電）國民黨立委陳玉珍今天表示，民進黨政策會執行長王義川昨天在節目中指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外頭的群眾年齡，如果政府真的用電信偵查誰有參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退，要求檢調應主動介入調查此案。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡也透過媒體群組表示，請王義川、民進黨說清楚是誰授權的，是誰允許假借活動之名，行蒐集個資、監控人民行動之實。

民進黨發言人卓冠廷說，透過手機訊號取得人流特性分析，是當前商業市場進行活動調查的基本方法，民進黨絕無監控人民，呼籲國民黨勿作不實揣測。

國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇、國民黨立委陳玉珍、李彥秀等人，今天在立法院議場前召開「民進黨還在監控人民」記者會。

陳玉珍表示，民進黨政策會執行長王義川昨天在上節目時公開說，可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等。當時她跟王義川同台，聽到王義川的說法，心中感到十分恐怖與震驚，「難道老大哥還在」。

陳玉珍指出，如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退。她要求檢調應主動介入調查此案，以避免執政黨不當利用電信偵察手段，成為侵害人權的犯罪工具。

陳玉珍表示，2021年疫情期間，中央疫情指揮中心在五月天跨年夜演唱會時，動用電子圍離2.0「天網」揪出違規者，遭外界質疑侵犯人權。當時由於全球疫情仍屬嚴竣，兼顧全民健康權下，最後也就不了了之。

陳玉珍指出，此次王義川在節目上再度提到利用手機訊號定位來分析現場群眾年齡，讓人不禁懷疑「天網還存在，老大哥還在」，有哪條法律授權民進黨政府可以建置「天網」，有哪條法律授權民進黨政府可以利用民眾的手機監控人民所在位置，對所有人行蹤進行監測。

陳玉珍表示，王義川身為執政黨重要黨職幹部，可以在節目上輕輕鬆鬆、向全國人民脫口說出這些駭人聽聞的話，顯然民進黨絕非第一次做這樣的事。

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對此，陳智菡說，為什麼民進黨可以用手機訊號監看人民行動、取得大數據比對分析。呼籲反黑箱、反擴權的「青鳥們」，勇敢捍衛自己權益，個資被看多久不知道、誰能監控不知道，難保不會打包轉賣詐騙集團、非法份子，甚至放到習近平桌上。

陳智菡說，請王義川不要想輕描淡寫，「大數據分析」不只監控人流，更比對年齡、性別、政黨傾向，請王義川、民進黨說清楚是誰授權的，是誰允許假借活動之名，行蒐集個資、監控人民行動之實。（編輯：翟思嘉）1130528