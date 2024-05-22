國會職權修法 綠白秀圖表隔空攻防

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（中央社記者葉素萍、郭建伸台北22日電）立法院朝野攻防國會職權修法版本，民眾黨團主任陳智菡昨天透過臉書秀出圖表，質疑民進黨醜化在野黨推動陽光法案的勇氣與決心。民進黨今天也用圖表反擊，指民眾黨居然還在幫惡法護航。

民眾黨團主任陳智菡昨天透過臉書，秀出國會職權修法現行條文、藍白版本與民進黨團版本。她表示，國會改革法案其中一個重點，就是公務人員、政府官員不得在國會聽證備詢時說謊、蓄意隱匿，如果確有違法，經過委員提案、連署，並通過立法院會決議，才會有下一階段的處罰。

陳智菡指出，這些法案通過後，無論誰執政，受到的規範是一樣，將墊高違法亂紀、用機密等黑箱方式掩蓋真相官員違法的成本。

陳智菡表示，民主國家的立法與行政部門講究權責分立與制衡，這就是現在的國會改革在做的，民進黨不但嚴重自我限縮、閹割立法權，還不斷醜化在野黨推動陽光法案的勇氣與決心。

陳智菡提到，因為他們想繼續以機密、黑箱來穢亂台灣的民主法治，才會連總統到國會國情報告依序作答、強化人事審查權都不同意，連記名表決都要擋。她強調，期待黑暗時代趕快過去，讓陽光照進國會。

民進黨今天在臉書發文反擊，批民眾黨幫惡法護航，並質疑條文定義不清，都是藍白說的算，軍隊、人民、企業的機密資料，藍白想看就看，且羞辱極具社會聲望的大法官提名人。

民進黨質疑，「立法院職權行使法」第25條藐視國會罪，反質詢跟虛偽陳述都是不確定的法律概念，違反憲法的明確性原則，是否違法都是藍白自由心證，藍白不高興就可以「連續處罰」官員新台幣2萬元到20萬元。

民進黨說明，條文中的「政府人員」定義模糊，若不小心惹怒藍白，除了正式官員，政府的約聘、臨時人員也可能成為藍白開刀對象，無限上綱處罰範圍。

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民進黨提到，藍白版本的「立法院職權行使法」第47條修正，立委可以要求政府、部隊、法人、團體或社會關係人交出相關檔案資料，台灣任何機密隱私都是藍白的掌中物，根本是假聽證調查之名，行侵害人權之實。尤其是軍隊機密，「藍白究竟要把軍事機密交給誰看？」

民進黨強調，針對人事同意權，藍白用訊問刑事證人的方式，對待社會上聲譽卓越者的大法官提名人，將法律條文變成羞辱專業人士的工具，這根本不是「完整的人事同意權」，而是「行羞辱之實的太上皇權」。（編輯：張若瑤）1130522