綠指修正動議黑箱 民眾黨團：案海干擾又發假訊息

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（中央社記者郭建伸台北19日電）民進黨團今天指出，直到17日表決前才看到藍白共提的國會職權修法版本，痛批黑箱反民主。對此，民眾黨團駁斥，民進黨團在議場使出「案海戰術」干擾，又於場外不斷發布假訊息誤導民眾，對此嚴正抗議。

立法院朝野上週五為國會職權修法爆發激烈推擠，其中藍白共提的再修正動議成為後續攻防焦點。

民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，二讀當然可提修正動議，但修正動議只能對委員會審查或院長協商後的具體條文酌修文字，從沒有藉修正動議提出全新版本，但藍白聯手用修正動議端出幾乎全新卻黑箱的版本，表決前才看到藍白版最終條文。

民眾黨團主任陳智菡今天下午透過聲明指出，臨時動議本就是在立法院會審議時直接提出，顧名思義，民進黨團的臨時動議也沒有先提供給在野黨或詢問的媒體。

陳智菡表示，民進黨團得到民眾黨團所提臨時動議的時間，和民眾黨團看到民進黨團臨時動議的時間幾乎是一樣的，民進黨團完全沒有事前公開，「所以民進黨是在說自己黑箱嗎？」

陳智菡表示，17日當天藍白黨團提出動議後，就馬上提供給媒體參閱，一切公開透明，反而是民進黨團使出「案海戰術」，一個法案就提40個修正動議、40個再修正動議，堆成一座小山，內容混亂，到底要修正什麼恐怕連民進黨立委都霧煞煞。

此外，陳智菡表示，針對「蘇花快速公路建設特別條例」及「環島高速鐵路建設特別條例」，民眾黨團不但反對使用特別預算，也在黨團協商中清楚表達等520新政府上台後，由新任交通部再行處理，充分尊重新政府決策權。

陳智菡表示，17日當天立院根本沒有審議花東條例，請問民進黨立委王定宇等人到底是裝傻看不見，還是根本搞不清楚當天立法院發生什麼事。

陳智菡表示，執政黨立委一再用錯誤的資訊誤導民眾、亂帶風向，從民意代表淪為黨意代表，再淪為側翼，沉淪崩壞令人咋舌。（編輯：蘇志宗）1130519