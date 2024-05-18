國會職權修法舉手表決遭疑瑕疵 黃國昌：民進黨想癱瘓議事

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（中央社記者郭建伸台北18日電）民進黨團質疑立法院昨天處理國會職權修法有舉手表決、條文未宣讀等瑕疵，民眾黨團總召黃國昌今天表示，明眼人都知道，民進黨團想在表決時創造兩難，若立委回到座位用表決器，民進黨立委就準備癱瘓議事。

黃國昌也說，昨天表決的條文，民進黨團分別提出40個修正動議、40個再修正動議，但其實文字只分別修一個字、一個標點符號，卻創造出80個版本，目的就是要拖延時間，但民進黨團藉此質疑沒有宣讀表決條文就是黑箱，「不要再騙」。

黃國昌今天與民眾黨團副總召黃珊珊、民眾黨秘書長周榆修、新北市議員陳世軒舉辦「519草根決心行動」行前記者會，預告明天活動流程與規劃並號召民眾走上街頭。

由於立法院昨天處理國會職權修正相關法案爆發激烈衝突，黃國昌在會後受訪談及昨天審查經過。

對於民進黨團質疑表決過程採舉手表決有疑慮，黃國昌表示，按照議事規則，舉手表決是其中一種方式，昨天立法院長韓國瑜裁定舉手表決沒有違法。

黃國昌表示，明眼人都知道，一開始本來是用表決器，因在野黨立委為保護主席台所以沒在座位上，民進黨團就質疑議事人員不能發表決卡，目的就是要創造兩難，讓立委只能在座位上投票，但若在野黨立委回到座位，民進黨立委就準備占領主席台癱瘓議事。

黃國昌表示，民進黨立委一直質疑舉手表決是人大化，但國民黨立委陳玉珍昨天當場反嗆英國國會也採舉手表決，「難道要說英國國會也人大化嗎？」若民進黨團認為舉手表決有問題，那也可以約法三章，全部改用表決器，但不要癱瘓韓國瑜主持議事，民眾黨團願意支持。

至於民進黨團指控表決時沒看到藍白共提版本，黃國昌說，議場內每個立委桌上都有修正動議、再修正動議，甚至在野黨也是昨天坐在議場內才看到民進黨團提出的80個表決版本。他說，民進黨立委不讀不看桌上資料，就質疑審查過程是黑箱，「拜託民進黨立委認真一點」。

黃國昌表示，民進黨團總召柯建銘一直批評國會改革法案是中國人大化、香港化，但他認為民進黨允許官員到國會說謊不負責，不肯通過藐視國會罪，這才是中共人大化。

此外，昨晚有近百名民眾到立法院外抗議，高喊「沒有討論、不是民主」口號，並要求停止表決、實質審查。

黃國昌表示，就他了解，昨天抗議群眾裡，拿麥克風講話的人叫羅宜，之前曾參與學運和政治工作，人群裡還有一些民進黨支持者，包含盾牌牙醫史書華、鬼才阿水以及民進黨議員，這些人指控審查黑箱，但民眾黨團最初在記者會就公布條文，審查過程也有開公聽會、詢答討論，反而是民進黨團不想討論，提過40多次散會動議、朝野協商始終拖延，「拿麥克風的羅宜，你有看過我們的條文嗎？」

他強調，國會聽證調查制度、強化人事同意權審查都是民進黨長期主張，甚至民進黨過去也強力批評馬前政府把立法院當立法局；至於藐視國會罪，許多民主國家都有任何人在國會說謊得負刑責規定，但這次民眾黨團與國民黨團共提的再修正動議，已經限縮範圍到政府官員。（編輯：潘羿菁）1130518