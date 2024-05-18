吳思瑤控韓國瑜動員警察帶密錄器對著立委 國會首次

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（中央社記者溫貴香台北18日電）民進黨立法院黨團今天表示，昨天議事衝突，立法院長韓國瑜動員警察，每位警察身上都有密錄器，這是國會史上第一次，她在協商中提出挑戰，為何有這麼多警察帶著密錄器對著立委，把立委當罪犯。

她還指控，國民黨立法院黨團總召傅崐萁當著她、民進黨立法院黨團總召柯建銘、黨團書記長莊瑞雄的面打電話，清楚聽到傅崐萁說「給我調多一點警察來，給我派多一點警察來」。事後，傅崐萁也沒有否認，但辯稱說是在報警。

民進黨立法院黨團上午召開「黑箱！暴力！民主沈淪！國會擴權!」記者會，民進黨團幹事長吳思瑤表示，昨天韓國瑜主持的院會議事失靈，看到一個暴力、冷血、作票以及警察的國會，台灣的民主在哭，對岸的中國國家主席習近平在笑。

她說，藍白聯合附和中國，成為中共代理人，讓台灣的民主國會香港化、人大化，35年未曾使用過的舉手表決，上一次國會使用舉手表決在民國78年，現在使用舉手表決是中國人民大會堂，傅崐萁一趟中國行還沒看到組合屋，先把中國舉手表決在台灣重現。

吳思瑤表示，昨天議事衝突最激烈在議場後面，她在一陣混亂當中被推到樓梯間，背部跌在樓梯上；韓國瑜昨天動員警察，每位警察身上都有密錄器，史上未見過，國會第一次，她在協商中提出挑戰，為何有這麼多警察帶著密錄器對著立委，要把立委當罪犯嗎。

她說，韓國瑜辯稱這些警察是他調來保護立委，請韓國瑜調出密錄器查出是誰把她推到樓梯上。

此外，吳思瑤指出，昨天她向韓國瑜抗議必須宣讀條文，否則連宣讀這一關都跳過。

她進一步提到，今早看到藍白立委出發前往太平島，搶著在5月17日完成國會擴權法案，要給即將上任的總統賴清德與行政院長卓榮泰內閣團隊下馬威。（編輯：潘羿菁）1130518