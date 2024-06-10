傳遭藍營鎖定罷免？吳思瑤：政治鬥爭沒在怕

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（中央社記者陳俊華台北10日電）藍營擬發動立委罷免戰，傳出鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。吳思瑤今天回應，國民黨要提罷免案反制，是出於報復、政治鬥爭，她是黨團幹事長當然成為首要目標，但這證明她的論述很強，「要鎖定我，我也沒在怕」。

民進黨立法院黨團幹事長、立委吳思瑤今天參加北投洲美屈原宮舉辦的龍舟賽，她受訪時表示，從議員到立委連續第18年參加，從美少女划到美魔女，都擔任奪標手，昨天她緊張到胃痛、失眠，沒有奪冠沒關係，但姿勢一定要100分。

媒體詢問，是否考慮參選台北市長，吳思瑤說明，她始終與北投、天母的選民站在一起，現在的身分是幹事長，幹事長就是要「幹事」，不是要去「幹市長」，把黨團、問政工作做好，是她現階段最重要的事情。

至於藍營立委罷免戰，傳出鎖定吳思瑤、吳沛憶兩位民進黨立委，吳思瑤回應，國民黨要提罷免案反制，是出於報復、政治鬥爭，她是黨團幹事長當然成為首要目標，但這證明她的論述很強，讓國民黨感受到壓力，「他們要鎖定我，我也沒在怕」。

吳思瑤重申，她在地方經營深入、專業備受肯定，不擔憂這種政治分化與復仇罷免，會就眼前工作全力以赴。

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另外，民進黨14至16日將舉辦3場「反濫權、護民主」宣講活動，吳思瑤指出，民進黨在立法院表決會輸，但是論述一定要贏，會發動各地宣講團，把立法院通過的濫權法案對憲法精神的傷害、對人權的戕害，在第一線跟人民對話，人民有知的權利。

吳思瑤強調，宣講務必深入鄉里，擴大集結公民力量，民進黨雖然只有51席，但立法院行使行政院覆議權的時候，只要民意能展現隱形席次力量，向選區立委表達抗議聲音，有6位民眾黨、國民黨立委起義來歸，就可通過覆議案。（編輯：張若瑤）1130610