立委關心軍務革新 顧立雄：不合實戰訓練會考量廢除

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立委吳沛憶今天質詢時，關注國防部長顧立雄上任後的軍務革新，例如取消傳統刺槍術。顧立雄說，主要重點是強化實戰化的訓練，不合乎實戰化訓練的部分，會考量廢除。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院，進行施政報告並備質詢。

吳沛憶質詢時說，顧立雄上任不到一個月時間，提出很有亮點的國軍改革措施，例如取消傳統刺槍術、官士兵出國可自由行，也希望顧立雄能多跟基層討論，提出有感的改革。

顧立雄說，主要的重點在於強調實戰化的訓練，不合乎實戰化訓練的部分會加以考量，用減法的方式廢除，例如傳統刺槍術比較屬於形式主義與表演性質，就把它拿掉，但有一個基本訓練科目叫做近戰格鬥，不管用槍、刀還是木棍，仍會維持，重點在於實戰化訓練。

至於放寬出國部分，顧立雄說，重點是要加強事前宣導、不要被滲透，如果有被任何人做不當接觸，回來時要報告。

顧立雄最後提到，如果不符合實戰化訓練的要求、不合乎聯合作戰能力提升時，都會想辦法一一剪除，來加強戰訓本務，因為重點是戰訓本務要加強，讓軍人的戰鬥技能提升。（編輯：翟思嘉）1130611