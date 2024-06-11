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卓榮泰：將正式提覆議案 盼有機會重新審視法條內容

2024/6/11 16:23（6/11 16:42 更新）
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行政院長卓榮泰（右3）11日赴立法院施政報告及備詢，會前與行政院副院長鄭麗君（右2）、行政院祕書長龔明鑫（前左）、行政院發言人陳世凱（右）等一同接受媒體聯訪，就國會職權修法政院提覆議等回應說明。中央社記者翁睿坤攝 113年6月11日
行政院長卓榮泰（右3）11日赴立法院施政報告及備詢，會前與行政院副院長鄭麗君（右2）、行政院祕書長龔明鑫（前左）、行政院發言人陳世凱（右）等一同接受媒體聯訪，就國會職權修法政院提覆議等回應說明。中央社記者翁睿坤攝 113年6月11日
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（中央社記者王揚宇、陳俊華台北11日電）針對總統賴清德核可國會職權修法覆議案，盼朝野再審慎檢視。行政院長卓榮泰今天表示，行政院收到公文，現在已進入整個程序中，行政院會正式提出覆議案，希望能再有機會重新審視法條內容，經過民主程序，跟立委、社會擴大對話。

行政院6日提出立法院職權行使法、中華民國刑法等修正案的覆議理由書，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統已核可覆議案，並於上午11時將公文送至行政院，同時以總統府秘書長函通知立法院。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院，進行施政報告並備質詢。

民進黨立委吳沛憶質詢時，提到賴總統核可覆議案，希望朝野各政黨審慎檢視法案內容，也問卓榮泰是否認為要再加強溝通。

卓榮泰指出，賴總統一定是很審慎評估過整個覆議案的內容，認為這個時候如果能給立法院審視條文內容、經過更民主的對話，人民應該可以更了解法案的內容，他願意朝這個方向跟大家一起努力。

民進黨立委李坤城質詢時提到，總統府上午公布，已核可覆議案，並通知立法院。卓榮泰說明，行政院已經收到這份公文，現在也進入整個程序中，行政院會正式提出覆議案。

卓榮泰強調，未來在立法院的程序如何進行，當然會遵照立法院的安排，但希望能再有機會重新審視法條內容，經過民主程序，跟立委、社會擴大對話，大家共同維繫憲政秩序、憲政設計，屬於憲政機關應有的權益。（編輯：張若瑤）1130611

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