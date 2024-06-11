政院認定國會職權修法窒礙難行 依法移請立法院覆議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北11日電）總統賴清德今天核可行政院6日提出「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議，並重申修法窒礙難行，盼國會再次審視法案，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

立法院會5月28日三讀修正通過「立法院職權行使法」部分條文、增訂「中華民國刑法」第5章之1章名及第141條之1條文等案，相關函文5日送抵行政院。行政院認條文窒礙難行，依法定時間在6日提出覆議案後，今天獲得總統賴清德核可，移請立法院覆議。

行政院透過新聞稿指出，經詳細研議立法院國會職權相關修法，認有違反憲法上民主原則、權力分立原則，以及正當法律程序，而侵害人權之虞，其中，包括「審議程序不符民主原則，具有明顯重大瑕疵；立法院職權行使法有關總統進行國情報告相關規定違反憲法；立法院職權行使法有關質詢權、調查權、聽證的行使相關規定，違反權力分立原則，且侵害民眾基本權利。

此外，政院說，立法院職權行使法有關人事同意權的行使相關規定，恐導致憲法、法定機關職權行使產生窒礙，且與比例原則及正當法律程序不符；立法院職權行使法有關妨礙立法委員行使質詢權、調查權及聽證的處罰規定；中華民國刑法第141條之1藐視國會的處罰，也有違法律明確性原則、正當法律程序及比例原則」等，皆有窒礙難行之處。

政院強調，民主政治應經由討論與溝通的過程來建立共識，提出覆議絕不是要升高兩院對立與衝突，而是希望透過良性的憲政對話程序，請立法院尊重憲法，體恤民意，藉由再次審視法案的內容，找出符合憲法與國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界的訴求。（編輯：翟思嘉）1130611

（中央社製圖）