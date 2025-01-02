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紐奧良皮卡車衝撞人群釀15死 賴總統表達悲痛與哀悼

2025/1/2 16:24
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（中央社記者溫貴香台北2日電）美國德州男子賈巴在紐奧良法國區駕車衝撞參加新年派對人群，造成15人死亡，總統賴清德今天在X平台以英文發文，表達深感悲痛與最誠摯的哀悼。

美聯社報導，警方表示，他們在犯案皮卡車內赫然發現極端組織「伊斯蘭國」（IS）黑色旗幟。當局將調查賈巴（Shamsud-Din Jabbar）是否受這個中東暴力組織，或它們全球至少19個附屬組織中的任一所感召。

美國總統拜登1日晚間指出，FBI告訴他「就在攻擊案發生前幾個小時，賈巴在社群媒體發布影片，顯示他受到伊斯蘭國啟發」。

美國聯邦調查局（FBI）官員警告，加薩戰爭後，國際恐怖主義威脅已顯著上升。

總統賴清德下午在X社群平台發文對此悲劇深感悲痛，他表示，謹代表台灣人民和政府，對遭受的破壞和生命損失表示最誠摯的哀悼。在這個充滿挑戰的時期，台灣的思念與在美國的朋友同在。（編輯：張若瑤）1140102

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