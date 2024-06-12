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政院覆議案送立院 藍盼18日表決擬邀卓榮泰說明

2024/6/12 11:45（6/12 12:16 更新）
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根據憲法增修條文規範，覆議時，如經全體立法委員1/2（57人）以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。中央社製圖 113年5月28日
根據憲法增修條文規範，覆議時，如經全體立法委員1/2（57人）以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。中央社製圖 113年5月28日
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（中央社記者王承中台北12日電）國民黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨團希望18日立法院會能夠針對行政院所提國會改革覆議案進行討論及議決，並邀請行政院長卓榮泰到立法院備詢，說明何處窒礙難行。

總統賴清德11日核可行政院提出「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議，並重申修法窒礙難行，盼國會再次審視法案，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等人，今天在立法院國民黨團召開記者會。

傅崐萁表示，昨天正式收到行政院針對國會改革修法提出的覆議案，國民黨團將會在今天的程序委員會中排案，希望14日立法院會的報告事項能夠順利進行，18日院會能夠針對覆議案進行討論及議決。

傅崐萁指出，依法行政院提出的覆議案送達立法院後，立法院必須在15天內決議，希望朝野能夠按照憲政慣例完成覆議案的議決。

傅崐萁提到，行政院長卓榮泰剛上任就提出覆議案，這是對國會自治提出高度的質疑，對全國最高民意機關非常不友善，國民黨團深表遺憾。因此，國民黨團也將邀請卓榮泰到立法院說明，行政院為何要針對國會改革修法提出覆議案，進行雙向溝通。

洪孟楷透露，國民黨團已在昨天下班前，發文請立法院長韓國瑜針對行政院覆議案盡速召集朝野黨團協商，黨團也會持續與韓國瑜辦公室確認，希望能以最快速度召開朝野協商，討論覆議案的全院委員會及表決的時間。

洪孟楷表示，國民黨團也會明確要求卓榮泰赴立法院備詢，用直球對決的方式，說明行政院認為的窒礙難行在何處。因為有非常多理由都是民粹式的造謠攻擊，如同過去民進黨團在審查法案期間的惡意攻擊。

洪孟楷指出，國民黨團會負責任的在朝野協商時提出處理方案，也請民進黨團提出自己的處理方案，如果處理方案經朝野協商確認後，還有任何黨團刻意要用暴力手段杯葛、干擾議事進行，試圖拖過15天的覆議期，這就太小看人民的智慧。

林思銘強調，卓榮泰剛上任行政院長，馬上就以黨意為主，對於民進黨團的意見，照單全收。此次國會改革項目，均有在先進民主國家中實踐的例子，不知為何民進黨政府這麼害怕，希望民進黨當家不要鬧事，按照相關規定處理，而國民黨團也有相對應的策略，一定會讓覆議案順利進行。（編輯：張若瑤）1130612

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